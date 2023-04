Gründonnerstag bis Ostermontag: Gottesdienste im Überblick

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Christen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal feiern das höchste Fest im Kirchenjahr. Hier ein Überblick über alle Gottesdienste.

Ostern ist das höchste Fest im christlichen Kirchenjahr. Hier ein Überblick über die Gottesdienste in den heimischen Gemeinden in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal von Gründonnerstag bis Ostermontag:

Katholisch

Schwelm

Gründonnerstag: 17 Uhr Seniorenstift St. Marien Rosenkranz; 19 Uhr St. Marien Abendmahlfeier mit der kroatischen Gemeinde, gestaltet von der Schola Cantorum und Susanne Sänger, Querflöte; 20 Uhr St. Marien Ölbergstunde, 20.30 Uhr St. Marien Ölbergstunde; 21 Uhr St. Marien Komplet.

Karfreitag 10 Uhr Seniorenstift St. Marien Kreuzwegandacht, 10.30 Uhr St. Marien Kreuzwegandacht für Kinder; 12.00 Uhr St. Marien Karfreitagsliturgie der kroatischen Gemeinde; 15 Uhr St. Marien Karfreitagsliturgie, gestaltet von der Schola Cantorum und Susanne Sänger, Querflöte; 16 Uhr St. Marien Beichtgelegenheit; 19.30 Uhr St. Marien Bußgang.

Karsamstag 11 Uhr St. Marien Beichtgelegenheit; 17 Uhr Seniorenstift St. Marien Osternachtsfeier; 18 Uhr St. Marien Osternachtsfeier (kroat.); 19.45 Uhr St. Marien Segnung der Osterspeisen; 21 Uhr St. Marien Osternachtsfeier.

Ostersonntag 9.30 Uhr St. Marien Österliche Festmesse der kroatischen Gemeinde; 10 Uhr Haus Maria Frieden Hl. Messe; 11.15 Uhr St. Marien Österliche Familienmesse mit Gestaltung durch Familienmesskreis.

Ostermontag 10 Uhr Haus Maria Frieden Festmesse; 10.30 Uhr Seniorenstift St. Marien Festmesse; 11.15 Uhr St. Marien Festmesse mit festlicher Musik von Ja Young Park (Sopran) und Ulrich Isfort (Orgel).

Gevelsberg

Gründonnerstag 19 Uhr Liebfrauen Abendmahlfeier (ital.); 19.30 Uhr St. Engelbert Abendmahlfeier, musikalische Gestaltung mit Querflöte und Gesang

Karfreitag 15 Uhr Liebfrauen Karfreitagsliturgie der Italienischen Gemeinde; 15 Uhr St. Engelbert Karfreitagsliturgie, musikalische Gestaltung mit Gesang.

Karsamstag 18 Uhr Liebfrauen Osternachtsfeier (ital.); 21 Uhr St. Engelbert Osternachtsfeier, gestaltet vom Chor Schola Liebfrauen.

Ostersonntag 9.30 Uhr St. Engelbert Hl. Messe, gestaltet mit festlicher Orgelmusik; 11.00 Uhr Liebfrauen Hl. Messe (ital.).

Ostermontag 9.30 Uhr Liebfrauen Festmesse

Ennepetal

Gründonnerstag 19 Uhr St. Johann Baptist Abendmahlfeier;

Karfreitag: 11 Uhr St. Johann Baptist Kreuzwegandacht für Kinder; 15 Uhr Herz Jesu Karfreitagsliturgie

Karsamstag 21 Uhr Herz Jesu Osternachtsfeier; 21 Uhr St. Johann Baptist Osternachtsfeier

Ostersonntag 9.30 Uhr Herz Jesu Österliche Festmesse; 11.15 Uhr St. Johann Baptist Österliche Festmesse mit festlicher Orgelmusik und Erwachsenentaufe Kennedy Uwoghiren.

Ostermontag 9.30 Uhr Herz Jesu Festmesse; 11.15 Uhr St. Johann Baptist Festmesse

Evangelisch

Schwelm

Gründonnerstag: 19 Uhr Gottesdienst in Christuskirche, Pfarrer i. R. Schröder.

Karfreitag: 10 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Linderhausen, Pfarrer Bracklo; 10:30 Uhr Gottesdienst in Christuskirche, Pfarrer Rahn; 15 Uhr Gottesdienst in Seniorenresidenz Augustastraße, Pfarrer i. R. Schröder; 16 Uhr Gottesdienst in Seniorenresidenz Ochsenkamp, Pfarrer i. R. Schröder

Karsamstag: 10 Uhr Gottesdienst im Feierabendhaus Pfarrer Bracklo; 11 Uhr Gottesdienst im Seniorenstift St. Marien, Pfarrer Bracklo

Ostersonntag: 10 Uhr Gottesdienst im Paulus-Gemeindehaus, Pfarrer Bracklo; 10.:30 Uhr Gottesdienst in Christuskirche, Pfarrer Rahn

Ostermontag

Gevelsberg

Gründonnerstag 19.30 Uhr Gottesdienst in Lukaskirche, Pfarrer Hasenberg;

Karfreitag 9.30 Uhr Gottesdienst in Erlöserkirche, Pfarrer Michael Klaus; 9.30 Uhr Gottesdienst in Haus Maria Frieden, Pfarrer Hasenberg; 10 Uhr Gottesdienst im Dorf am Hagebölling, Pfarrer Weber; 10 bis 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Kirche Silschede, Pfr. Dr. Renfordt; 11 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum Berge, Pfarrerin Klaudia Fischer; 11 Uhr Gottesdienst in Lukaskirche, Pfarrer Hasenberg; 15 Uhr Gottesdienst in Lukaskirche, Pfarrer Hasenberg

Karsamstag 23 Uhr Osternachtsgottesdienst in Erlöserkirche, Pfarrer Michael Klaus; 23 Uhr Osternachtsgottesdienst in Lukaskirche, Pfarrer Hasenberg

Ostersonntag 6 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum Berge, Pfarrerin Klaudia Fischer; 6 bis 7 Uhr Osternacht in Kirche Silschede, Pfr. Bracht / Pfr. Dr. Renfordt; 9.30 Uhr Gottesdienst in Erlöserkirche, Pfarrer Michael Klaus; 11 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum Berge, Pfarrer Weber; 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Lukaskirche, Pfarrer Hasenberg

Ostermontag 10 bis 11 Uhr Zentraler Gottesdienst mit Tauferinnerung in Kirche Silschede, Pfr. Dr. Renfordt; 10.30 Uhr Gottesdienst im Dorf am Hagebölling, Pfarrerin Klaudia Fischer; 11 Uhr Gottesdienst in Lukaskirche, Pfarrer Hasenberg;

Ennepetal

Gründonnerstag 19.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl nach Herrenhuter Art in Martin-Luther-Kirche Altenvoerde, Pfarrer Wilke; 19.30 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl im Ev. Gemeindezentrum Voerde, Vikarin Schmidt

Karfreitag 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Ev. Kirche Milspe, Präd. M. Lingenberg; 10 Uhr Gottesdienst in Friedhofskapelle Königsfeld, Pfarrerin Vogel; 10.30 Uhr Gottesdienst im Haus am Steinnocken, Pfarrer Wilke; 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Ev. Kirche Rüggeberg, Prädikant Harald Marohn; 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Johanneskirche Voerde, Pfarrer Kunze; 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Martin-Luther-Kirche Altenvoerde, Pfarrer Schulte;

Karsamstag 22 Uhr Osternacht mit Kreuzweg und Abendmahl; anschließend Fastenbrechen im Jugendheim Altenvoerde, Pfarrer Schulte und Team

Ostersonntag 6 Uhr Osternacht mit Abendmahl und Osterfrühstück in Johanneskirche Voerde, Pfarrer Kunze; 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Ev. Kirche Milspe, Pfr. Christoph Grefe; 10 Uhr Gottesdienst im Vereinshaus Oberthüngen, Pfarrerin Vogel; 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Wichernhaus, Pfarrer i. R. A. Härtel; 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst in Ev. Kirche Rüggeberg, Pfarrer Küsgen; 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Johanneskirche Voerde, Pfarrer Kunze; 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Martin-Luther-Kirche Altenvoerde, Pfarrer Wilke

Ostermontag 10 Uhr Gesamtgemeindlicher Gottesdienst in Ev. Kirche Milspe, anschl. Frühstück, Pfr. Christoph Grefe.; 11 Uhr Gesamtgemeindlicher Gottesdienst mit Abendmahl in Johanneskirche Voerde, Vikarin Schmidt

Freikirchen

Schwelm

Ev. Freikirchliche Gemeinde Schwelm: Ostersonntag 10.30 Uhr

Freie evangelische Gemeinde: Karfreitag 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl; Karsamstag: 11.55 Uhr Friedensgebet (Bürgerplatz); Ostersonntag 10.30 Uhr Gottesdienst

K 3 Kirche Sedanstraße: Ostersonntag, 11 Uhr Gottesdienst

Gevelsberg

Freie evangelische Gemeinde: Karfreitag: 17 Uhr Gottesdienst; Ostersonntag 10.30 Uhr Gottesdienst.

Ennepetal

Ev. Freikirchliche Gemeinde Ennepetal-Oberbauer: Ostersonntag 10.30 Uhr Ostergottesdienst

Freie ev. Gemeinde Ennepetal: Ostersonntag, 10 Uhr Gottesdienst

Glaubensgemeinschaften

Schwelm

Neuapostolische Gemeinde: Ostersonntag 10 Uhr Gottesdienst

Gevelsberg

Neuapostolische Gemeinde: Ostersonntag 10 Uhr Gottesdienst

Ennepetal

Neuapostolische Gemeinde:

Ostersonntag 10 Uhr

Gottesdienst

