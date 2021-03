Grünschnitt in Gevelsberg gebührenfrei abgeben

Bei der Gartenarbeit fällt viel Schnittgut an: Grünabfälle können am Samstag, 27. März, abgegeben werden

Gevelsberg. Wer noch zu viel Grünschnitt bei sich liegen hat, der sollte sich diesen Termin in Gevelsberg vormerken.

Termin für die Entsorgung von Grünschnittabfällen: Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg bieten für private Haushalte am Samstag, 27. März, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr den Service an, sonstige Gartenabfälle, Grünschnitt oder mit Grünschnitt vermischtes Laub an der Mühlenhämmerstraße 4 gebührenfrei abzugeben. Anlieferungen sind nur mit Pkw oder kleinem PKW-Anhänger möglich, heißt es dazu.