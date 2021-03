Grünschnittabfälle in Gevelsberg kostenfrei entsorgen

Gevelsberg. Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg bieten einen Service für private Haushalte an: Grünschnitt wird kostenlos angenommen.

Termin für die Entsorgung von Grünschnittabfällen: Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg bieten für private Haushalte am Samstag, 27. März, in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr den Service an, sonstige Gartenabfälle, Grünschnitt oder mit Grünschnitt vermischtes Laub in der Mühlenhämmerstraße 4 gebührenfrei abzugeben.

Anlieferungen sind nur mit PKW oder kleinem PKW-Anhänger möglich.