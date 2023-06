Grundschule Nordstadt: 7837 Euro für „Save the Children“

Schwelm. Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nordstadt in Schwelm laufen zahlreiche Runden für den guten Zweck.

Zur Lebenswelt von Kindern gehört neben familiärer Geborgenheit und Freude am Leben, Lernen und Spielen auch ein feines Gespür dafür, dass es nicht allen Menschen gut geht. Unglücke und Naturereignisse können das alltägliche Leben von Menschen schlagartig verändern. Auch Mädchen und Jungen möchten dann helfen und beschreiten dazu oft beeindruckende Wege. So auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nordstadt, die jetzt einen Spendenlauf veranstalteten, dessen Erlös gezielt Betroffenen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien zugutekommt.

In der schuleigenen Sporthalle liefen die Kinder engagiert ihre Runden; für jeweils drei Minuten Laufen wurde ein bestimmter Spendenbetrag angerechnet. Die Kinder hatten im privaten Umfeld um Sponsoren/Spender gebeten. Einige Jungen und Mädchen liefen drei oder sechs Minuten, andere 30, jeder nach eigener Freude und Kraft.

Bereits beim Zirkusprojekt im März hatten die Schülerinnen und Schüler um Spenden gebeten und nach den Vorstellungen Spendenboxen aufgestellt. Mit der dort gesammelten Summe von 1078,17 Euro kam Dank dieser echten Gemeinschaftsleistung ein Spendenbetrag von sage und schreibe 7837,67 Euro zustande, den die Schule an die Organisation „Save the Children“ überwies. Von dort wurde der Nordstadtschule nun eine Dankesurkunde zugesandt.

Nicht zum ersten Mal macht sich die Grundschule Nordstadt für Menschen – insbesondere Kinder – stark, die Hilfe brauchen; haben die Schülerinnen und Schüler doch vor einiger Zeit gut erhaltenes eigenes Spielzeug für Kinder in der Ukraine gespendet und damit Mitempfinden zum Ausdruck gebracht.

