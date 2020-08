So soll das neue Kulturzentrum einmal ausschauen, für das am 7. September die Grundsteinlegung in der Römerstraße erfolgen wird.

Politik Grundsteinlegung Kulturzentrum Schwelm am 7. September

Schwelm. Es geht voran mit der Neuen Mitte Schwelm. Am 7. September – noch vor der Kommunalwahl – wird der Grundstein für das Kulturzentrum gelegt.

Den Grundstein für das Schwelmer Kulturzentrum an der Römerstraße 10 wird die Stadt Schwelm am 7. September legen. Damit gewinnt das zentrale Gebäude allmählich Gestalt, das die Musikschule, die Stadtbücherei und das VHS-Angebot künftig an einem Ort zusammenführt.

Alle Bürger können fortan verfolgen, wie im Herzen der Stadt das Kulturzentrum entsteht, das, zusammen mit dem Rathausbau, die Zentralisierung der Verwaltung verkörpert. Man darf ohne Übertreibung von einem Jahrhundertprojekt sprechen, das die „Neue Mitte“ der Stadt positiv mit beeinflussen wird.

Das Kostenvolumen für den Bau des Kulturzentrums beläuft sich auf ca. 7,3 Millionen Euro. Im März 2020 hatte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW mit dem Städtebauförderungsprogramm 2020 der EN-Kreisstadt für die Maßnahme „Neue Mitte Schwelm“ Fördermittel in Höhe von 5.893.000 Euro zugesprochen. Der Löwenanteil von 5.826.800 Euro dient dem Bau des Kulturhauses. Hier hatte bekanntlich erst die Entscheidung der Schwelmer Politik, den Kulturbereich, die VHS, die Musikschule und die Bücherei vom Komplex Rathaus zu trennen, die erfolgreiche Bewerbung um Fördermittel möglich gemacht.

Umfangreiche Förderungen

Im April folgte die Mitteilung der Bezirksregierung in Düsseldorf, Mittel in Höhe von 207.200 Euro für das Bibliothekskonzept, das im neuen Schwelmer Kulturhaus zum Tragen kommen wird, zu bewilligen. Und im Mai erfuhr die Stadt Schwelm, dass das Land NRW auch noch den verbleibenden Eigenanteil von 2,2 Millionen Euro tragen wird. Schwelm darf sich also über eine außerordentlich großzügige Förderung freuen.

Generalplaner für beide Gebäude – Kulturzentrum und Rathaus - sind Heinle, Wischer und Partner / Freie Architekten, aus Köln.

Die Stadt Schwelm informiert darüber, dass sie in dieser Woche mit der Einrichtung der Baustelle für das Kulturzentrum beginnen wird. Die Baustelleneinrichtung wird einen Teil des Wilhelmsplatzes für sich beanspruchen, so dass während der Bauzeit nicht alle Parkplätze im gewohnten Umfang zur Verfügung stehen können. Die An- und Abfahrt der Baufahrzeuge erfolgt über den Wilhelmsplatz. Der Verkehr an der Römerstraße wird durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt; hier werden aber die Fußgänger auf den westlichen Gehweg umgeleitet.

Abschluss bis April 2022

Die Bauausführung soll bis Ende April 2022 abgeschlossen sein. Dann laufen auch schon die Einregulierung und der Probebetrieb, so dass Schwelms Kulturzentrum mit dem Umzug oder besser: Einzug der drei Kultureinrichtungen im Mai 2022 offiziell in Dienst gestellt wird.

Bauen bedeutet auch Lärm, Schmutz und mancherlei andere Beeinträchtigung. Davon sind in erster Linie die Anwohner/innen im Baustellenumfeld betroffen. Schon jetzt möchte sich die Stadt dafür entschuldigen, dass es auch störend zugehen kann. Alle am Bau Beteiligten sind bemüht, die Beeinträchtigungen für die Bürger/innen so gering wie möglich zu halten.