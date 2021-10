Grundstückssuche: Bauverein interessiert an alter Feuerwache

Gevelsberg. Im März ist die neue Feuerwache Gevelsberg bezogen worden. Nun wird nach einer Nachnutzung für das Gebäude an der Körner Straße gesucht.

Auch wenn der Bauverein in Gevelsberg derzeit noch einige Projekte zu stemmen hat – die Suche nach geeigneten Standorten für weitere Baumaßnahmen geht weiter. Die Genossenschaft macht kein Geheimnis draus, sich auch für das Grundstück der alten Feuerwache zu interessieren.

Bekanntlich hat die hauptamtliche Wehr gemeinsam mit den freiwilligen Kräften und dem Rettungsdienst ein neues Domizil am Haufer Bahnhof im März 2021 bezogen. Nun geht es um die Frage der Nachfolgenutzung des städtischen Grundstücks an der Körner Straße. Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, dort Mehrgenerationenwohnen vorzuhalten, soll in die weiteren Überlegungen mit einbezogen werden, als ein mögliches Konzept von vielen. Es sei zu früh, sich bei den Überlegungen über die weitere Nutzung festzulegen, so der Tenor der Politik vor sechs Monaten.

Bürgermeister Claus Jacobi kündigte an, dass die Verwaltung nach diesem Sommer einen Verfahrensplan für das weitere Prozedere vorstellt. Gisela Cappel von Bündnis 90/Die Grünen warb darum, dass der Fokus auf das Gemeinwohl statt auf Maximalrendite gelegt werden soll. Das Wohnen mehrerer Generationen unter einem Dach sei eine attraktive und neuartige Lösung für die Stadt. SPD-Fraktionschef Klaus Bärenfänger erklärte in der selben Sitzung vor sechs Monaten, dass man natürlich dafür Sorge tragen wolle, dass dort bezahlbarer Wohnraum entstehe, man müsse aber auch andere Nutzungsmöglichkeiten denken. „Vielleicht wäre dies ja auch ein Standort für ein Jugendzentrum?“ Mehrgenerationenwohnen sei nur eine Möglichkeit von vielen. Mit Mehrgenerationen-Wohnen würde sich der Bauverein Gevelsberg jedenfalls auskennen. Aktuell wird ein Quartiersprojekt auf dem ehemaligen Jeco-Gelände geplant. Noch in diesem Jahr soll der Bauantrag eingereicht werden.

Die alte Gevelsberger Feuerwache an der Körnerstraße ist 1936 gebaut und anschließend in den Betrieb genommen worden. Das städtische Grundstück mitsamt Gebäude umfasst 3000 Quadratmeter. Der Feuerwehrturm, der möglichst erhalten werden soll, ist 13 Meter hoch.

