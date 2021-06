Gute Ideen sind gefragt

Wenn es ums Parken und die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto geht, hat ein jeder eine Meinung. Das zeigt der Verlauf der im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung kontrovers geführten Diskussion. Die einen wollen die neue Mobilität mit einer Stärkung des Radverkehrs. Die anderen befürchten den Tod des Einzelhandels durch die Verknappung und Verteuerung von Parkraum.

Diese Diskussion ist in Schwelm so alt wie die Fußgängerzone. Ich kann mich an die Zeit erinnern, als vor dem Kaufhof das schräge Parken an Parkuhren erlaubt war. Der Märkische Platz und auch der Altmarkt standen voller Autos.

Beides gibt es nicht mehr, der Einzelhandel hat aber auch das überlebt. Das Heil liegt darin, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Gute Ideen für die neue Mobilität in der Neuen Mitte Schwelm sind gefragt.

Jeder ist aufgerufen, sich einzubringen. Da ist die Online-Bürgerbeteiligung für das zu erarbeitende Parkraum- und Mobilitätskonzept der Stadt eine von vielen Möglichkeiten.