Guten Morgen: Der senile Marder

Dass viele Leute das regnerische Wetter verfluchen, ist verständlich, doch hat letztens sogar mein Auto seinen Unmut gegen das Wetter deutlich gemacht. Ich war auf dem Weg nach Hause, als plötzlich regelrecht ein Sturzbach vom Himmel fiel und mein Auto anfing zu ruckeln und zu meckern - mitten auf der Autobahn. Meine Verwirrung schlug in leichte Panik um, als ich die rot blinkende Motorkontrollleuchte sah. Zugegeben: Die Leuchte hatte schon seit ein paar Tagen gelb geleuchtet, aber das konnte ich jedes Mal geschickt ignorieren. Nur wenn ich eins in der Fahrschule gelernt habe, dann, dass rot und blinken in Kombination sehr schlechte Zeichen sind, die man nun wirklich nicht mehr ignorieren sollte.

Stellt sich raus: Ein Marder hat mein Auto wohl mit einem Knabber-Spielzeug verwechselt und kurzerhand die Kabel angefressen. Zum Glück, muss ich sagen, schließlich konnte man das Problem relativ schnell beheben. Aber: Weil in meiner Wohngegend häufiger Marder unterwegs sind, ist schon seit Jahren ein Schutz in meinem Auto installiert. Das permanente Piepen soll die Tiere eigentlich fernhalten. Dieser Kabel-Knabberer muss wohl schon alt und taub gewesen sein, er hat nämlich direkt neben dem Marder-Stopp genagt. Oder: Ich habe einfach einen Fehlkauf getätigt.

