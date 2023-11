Guten Morgen: Die große Kaffeekrise

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal „Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wir augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Alles, was ich derzeit wahrnehme, ist: Krise, Krise, Krise. Von den nahen und fernen Herden, auf denen das Weltgeschehen hochkocht, will ich hier gar nicht sprechen. Mir reichen Energiekrise, Schalke-Krise, Wetterkrise (ich hatte eigentlich nach dem August gedacht, dass der Herbst damit für dieses Jahr überstanden wäre...) und was mich sonst noch alles unmittelbar nervt. Nun ist auch noch meine persönliche Kaffeekrise hinzugekommen.

Das Problem dabei ist nicht, dass ich in meinem Redaktionsbüro keinen Kaffee habe - nein, dort strahlt mich eine Packung frisch gerösteter ganzer Bohnen an. Doch die nützen mir gar nichts. Meine kleine elektrische Kaffeemühle sagt nämlich nur noch „Örks“ und mahlt nicht mehr. Eigentlich habe ich als Ersatz dafür eine schicke handbetriebene Mühle aus Edelstahl. Doch ungünstigerweise - und das ist wirklich wahr - ist mir der Hebel, der auf das Mahlwerk nur aufgesteckt wird, heruntergefallen, und zwar genau hinter den Kühlschrank. Und da soll man nicht die Krise kriegen?

