Guten Morgen: Durch Schaden nicht klug

„Durch Schaden wird man klug“ heißt es, seit Martin Luther das Lateinische „Quae nocent docent“ so übersetzt und in seine Bibel geschrieben hat. Nun stehe ich hier und kann nicht anders, als dem Guten zu widersprechen. Vor neun Jahren schrieb ich an dieser Stelle nämlich vom vorübergehenden Verlust meiner Sehkraft. Damals war mir meine ganz neue und wegen der geschliffenen Gläser recht teure Sonnenbrille bei einem Badevorgang von einer Monsterwelle entrissen und ins Mittelmeer gespült worden.

„Geschichte wiederholt sich“ heißt es auch. Und das stimmt. Denn kürzlich wagte ich mich wieder mit meiner Sonnenbrille ins Meer. Diesmal war es der Atlantik an der Costa de la Luz: hohe Welle, Brille weg. Zumindest war sie nicht ganz neu. In Zukunft sollte ich doch ein Sicherheitsbändchen anbringen.

