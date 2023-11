„Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wir augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Ich habe es an dieser Stelle erwähnt, ich fahre mittlerweile ein nicht mehr ganz so altes Auto. Mit Zentralverriegelung und einem Bordcomputer, der mir sogar anzeigt, dass eine Birne kaputt ist, auch wenn ich das Licht gar nicht anhabe. Und doch sorgte nun ein oller Nagel für eine ganz ordinäre Panne. Innerhalb kurzer Zeit war aus dem Reifen die Luft raus. Fast zwei Stunden hat mich der Pannendienst aus Wuppertal warten lassen.

Es war fürchterlich kalt, es hat nur geregnet und ich stand selten dämlich in einer Auffahrt in Gevelsberg, in die ich mich gerade so schleppen konnte. Da war diesmal leider kein Knopf zu drücken, der mich aus der misslichen Lage befreien konnte. In meinem Fiesta hatte ich immer einen Ersatzreifen dabei, doch ich hatte nie einen Platten. Und in meinem Golf habe ich nur eine Radattrappe gefunden. Warum packt man das ins Auto? Habe ich erwähnt, dass ich erst im Frühsommer die neuen Sommerreifen gekauft habe? War eh aber Zeit, meine Winterreifen draufziehen zu lassen. Und dieses Mal musste ich noch nicht einmal einen Termin in meiner Lieblingswerkstatt machen. Ich wurde einfach hingeschleppt. So wie schon damals mein Fiesta diverse Male. Manche Dinge ändern sich eben nie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm