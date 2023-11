Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal „Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wir augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Wer das Jecksche nicht im Blut hat, brauchte einen Moment, um zu kapieren, dass die seltsam kostümierten Gestalten auf dem Bahnsteig, durch die ich mich am Samstagmorgen schlängelte, keinem neuen Trend entsprangen, sondern auf dem Weg ins Rheinland waren. Die allermeisten hatten sich aber auch perfekt getarnt. Mit Fläschchen Prosecco oder Flasche Bier in der Hand. Prinzessinnen-Krönchen im Haar, blinkende Sonnenbrillen vor dem Gesicht und viel Kostüm aus Polyester. Sah aus wie Junggesellen-Abschied. Klang auch so. Überall „Stößchen“ und „Hoch die Tassen“. Weder Helau noch Alaaf.

Ich kann mir nicht helfen. Westfalen und Karneval? Das ist so wie Oktoberfest im Ruhrgebiet. Irgendwie geht‘s immer, aber nie wie das Original. Sich darüber lustig zu machen, ist nicht ohne. Wer Spaß haben will, versteht keinen Spaß. Und wer möchte schon die Spaßbremse sein. Soll doch jeder machen, wie er will.

Ende des Monats ist Wiedersehen am Bahnhof. Wenn es zu den Weihnachtsmärkten geht. Mit blinkenden Nikolausmützen auf dem Kopf und Alk in den Taschen. Na dann: „Stößchen“ und „Hoch die Tassen“.

