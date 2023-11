Glosse Guten Morgen: Kein Handy in der Tasche

Ich hatte an dieser Stelle schon einmal von den Phantomvibrationen in meiner Hosentasche geschrieben, die ich wahrnehme, obwohl mein Smartphone sich gar nicht darin befindet. Ein vergleichbar seltsames Phänomen begegnete mir nun vor wenigen Tagen.

Ich stieg aus meinem Auto aus und machte mich durch das unwirtlich herbstliche Wetter auf den sehr kurzen Weg ins warme Heim. Da fiel mir auf, dass in meiner rechten Hosentasche, die normalerweise mein mobiles Telefon beherbergt, gähnende Leere herrschte. Ich ging zum Auto zurück, weil ich dachte, dass ich das doofe Ding dort – wie schon so oft – in der Mittelkonsole liegengelassen hätte. Doch da war kein Smartphone.

Ich begann nachzudenken. Wo könnte es sein? Beim Grübeln störte mich dann allerdings mein Gesprächspartner, mit dem ich gerade telefonierte. In diesem Moment sickerte dann auch langsam die Erkenntnis in mein Bewusstsein, wo sich mein Handy befand...

