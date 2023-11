Guten Morgen: Leo - Allein zu Haus

„Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wird augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Nur wenn er in den Pilzen war und seine Ernte stolz der Angetrauten präsentiert, so lernten wir heute an dieser Stelle, nimmt Leo per Handy Kontakt zu seiner Bianca auf. Oder eben, wenn er etwas nicht findet - eine maskuline Kernkompetenz, die von der Wiege bis ins Grab auf stets hohem Niveau unverändert im männlichen Hirn bestehen bleibt. Meist allerdings schweigt das Telefon unserer lieben Assistenz, die sich auch dadurch auszeichnet, Dinge, die ihr auffallen, sofort zu erledigen.

Doch gestern war plötzlich alles anders. Sie hatte gerade mal ein knappes Viertelstündchen die Wohnung verlassen, saß im Auto in Richtung Redaktion, als das Smartphone klingelte und der Name des Göttergatten im Display erschien. Pilze sammeln war er bestimmt nicht. Und dem Liebsten so früh schon dabei helfen, irgendetwas zu finden, von dem er genau wissen müsste, wo es ist? Sie hat mit sich gerungen, ob sie überhaupt abheben soll.

Das tat sie zu seinem großen Glück dann aber doch und trat instant den Rückweg nach Hause an. Denn tatsächlich fand Leo eine recht entscheidende Sache nicht mehr: den Weg zurück ins Warme. Seine top-organisierte Frau hatte nämlich selbstverständlich die Balkontüre zugezogen und verschlossen, bevor sie zur Arbeit fuhr. Dass Leo noch in der Kälte stand, das war ihr hingegen nicht aufgefallen.

