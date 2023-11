Glosse Guten Morgen: Von Okolyten, Oschis & Co.

Schwelm „Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wir augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Neulich kamen wir in der Redaktion auf das Thema Spinnen zu sprechen. Und wie das so ist, wenn man von seinen Erfahrungen mit den ekligen Krabblern erzählt, wird aus einem kleinen achtbeinigen Geschöpf schnell ein Riesending oder Monsterteil. Szenen aus dem 90er-Jahre-Film „Arachnophobia“ brechen sich wohl in diesem Moment Bahn vor unserem inneren Auge. Insbesondere wir Frauen neigen dann zu maßlosen Übertreibungen.

Im Laufe unserer Unterhaltung fielen weitere Begriffe wie Kaventsmann, Oschi und Okolyt. Mit Letzterem (einer handtellergroßen Huntsman-Spinne, diesmal keine Übertreibung!) hatte Alisa in Australien Bekanntschaft gemacht, als er durch die Lüftungsschlitze ins Innere des Autos gekrabbelt kam.

Weil ich ein Faible für Bedeutung und Herkunft seltsamer Wörter habe, gingen mir Oschi & Co. nicht mehr aus dem Kopf. Ich recherchierte. Laut Internet ist der Oschi eine Erfindung der Umgangssprache, der Kaventsmann kommt u. a. aus der Seemanssprache. Doch Rätsel gibt weiterhin der Okolyt auf. Umgangssprachlich sind Okolyten große undefinierbarer Gegenstände und – man höre und staune – ein Synonym für die weiblichen Brüste. Aber wo das griechisch anmutende Wort seinen Ursprung hat, bleibt zumindest für mich ein Geheimnis. Können Sie es lüften? Dann melden Sie sich gern bei mir.

