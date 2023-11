Guten Morgen: Warum es nicht immer etwas Besonderes sein muss

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal „Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wir augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Da will man jemandem einmal eine Freude machen. Gut gelaunt betrete ich das Blumengeschäft und denke mir: Jetzt suchst Du mal was richtig Schönes raus. Allerweltssträuße kann ja jeder verschenken. Nein, heute soll es mal was Besonderes sein - und das gleich in zweifacher Ausführung, denn es sollen zwei verschiedene Blumenliebhaberinnen glücklich gemacht werden.

Also wird gemeinsam mit der Floristin diese artischockenähnliche Blume ausgesucht - nein, davon bitte zwei Stück - und dann noch dieser dunkel gefärbte Eukalyptus - davon bitte auch zwei. Ja, drei dieser tollen Rosen sollen auch noch rein, und klar, als Highlight diese rötlichen Puschel. Das macht doch was her, vor allem in Kombination mit diesem fernöstlichen Palmenblatt und dem beerenartigen Füllwerk.

Ich mache es kurz: Bei den Beschenkten kamen die Arrangements hervorragend an. Der einzige, der sich nicht über den Kauf von zwei besonderen Blumensträußen zum Preis von 90 Euro freute, war mein Geldbeutel. Vielleicht reicht beim nächsten Mal doch wieder der Allerweltsstrauß.

