Gutschein-Trick: Rentner (81) aus Schwelm verliert viel Geld

Schwelm. Ein Schwelmer (81) ist Opfer von Trickbetrügern geworden und hat viel Geld verloren. Er fiel auf den Gutschein-Trick herein.

Ein 81-jähriger Schwelmer erhielt am Dienstag gegen 12 Uhr einen Anruf über einen angeblichen Geldgewinn in einem Glücksspiel. Er habe einen hohen Geldbetrag gewonnen und müsse für die Auszahlung mittels Gutscheinkarten einen hohen dreistelligen Geldbetrag bezahlen. Der Schwelmer glaubte an dieses Gewinnversprechen und kaufte Gutscheinkarten im vorgegeben Wert. Die dazugehörigen Codes übermittelte er dann telefonisch an den Täter.

Einen Tag später meldete sich der Täter erneut bei dem Geschädigten und teilte mit, dass er einen weiteren mittleren vierstelligen Betrag für die Auszahlung benötigen würde. Dazu solle der 81-Jährige eine Transferüberweisung in einem Kiosk durchführen.

Der Schwelmer ging daraufhin zu einem Kiosk, um den Betrag zu transferieren. Einem Mitarbeiter des Kiosks kam diese Transaktion sehr ungewöhnlich vor und verhinderte diese. Der Betrug wurde aufgedeckt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

