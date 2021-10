Gymnasium Ennepetal: 40. Ausgabe Reichenbacher erschienen

Ennepetal. Die Schulzeitung des Reichenbach-Gymnasiums in Ennepetal, der Reichenbacher, feiert Jubiläum. Das ist in der 40. Ausgabe zu finden.

Auch diese 40. Ausgabe des Reichenbachers, die vom Förderverein herausgegebene Schulzeitung des Reichenbach-Gymnasiums, beschäftigt sich mit den Themen der Corona-Pandemie und den daraus erwachsenen Herausforderungen und Erlebnissen. Neben der Organisation und Strukturierung des Schulalltags geht es jedoch in dieser Ausgabe vor allem um das Thema Werte. Zu diesen Themen gehört das Hilfsangebote des sozialen Beratungsteams, welches den Schülern in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht und stete Ansprechbarkeit signalisiert.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Das Virus-Lexikon soll Wissen über das Virus und den Umgang damit vermitteln. Die fachliche Auseinandersetzung mit der Krise verstanden als Mittel gegen Hilflosigkeit. Die Schüler selber haben sich in einem Fotowettbewerb mit der Coronazeit auseinandergesetzt und so in Bildern auf humorvolle oder symbolische Weise diese Zeit bewertet.

Auch dieses Mal erscheint der Reichenbacher wieder im Doppelpack. Der Literaturkurs der Q1 gestaltete den Mittelteil dieser Ausgabe. Dieser trägt den Titel Utopia und Werte. In diesem haben die Schülerinnen und Schüler ihre Eindrücke und Erlebnisse verarbeitet und niedergeschrieben. Vor allem Themen wie Nachhaltigkeit, School-Life-Balance, Freundschaft und Zukunft finden sich in Texten, Dokumentationen und Kurzgeschichten wieder. Es finden sich auch Berichte zum sozialen Miteinander in dieser Ausgabe.

Erinnerung an „Abibällchen“

So konnte dieses Jahr die Vergabe der Abiturzeugnisse mit je zwei Lieblingsmenschen live in der Aula stattfinden. Den festlichen Rahmen lieferte dann das „Abibällchen“ mit einem fürstlichen Buffet auf dem Pausenhof des Schulgeländes. Die erneute Pandemie-Zwangspause wurde aber auch für Sanierungsmaßnahmen genutzt. So wurden mit Unterstützung der Stadt Ennepetal neue Fahrradständer vor dem Aulahaupteingang aufgestellt und die Stufen vom oberen zum unteren Schulhof neugestaltet.

Hinzu kommt die Kernsanierung des Sprachlabors aus den 70er und 80er Jahren, welches mit neuen Medien ausgestattet wurde. Die Redaktionsleitung lag auch dieses Jahr wieder in den Händen des stellv. Schulleiters Andreas Pesch und der Lehrerin Frau Barbara Weise.

Der Reichenbacher kann ab sofort wieder an den bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 4 Euro erworben werden: im Sekretariat des RGE, im „Weltladen“ in der Voerder Straße 48, in der Buchhandlung Bochhammer in der Mittelstraße 28 und im Reisebüro Bülbring in der Lindenstraße 19.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm