Haft auf Bewährung für Diebestouren in Schwelm und Ennepetal

Schwelm. Die Spirale abwärts: 30-jähriger Hartz-IV-Empfänger stiehlt in Supermärkten in Schwelm und Ennepetal für den Eigenbedarf.

Wegen Diebestouren in Supermärkten ist ein 30-Jähriger aus Schwelm zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Anfang 2020 hatte der Mann seinen Job verloren. „Ich bin in Hartz IV gerutscht“, erklärte er im Amtsgericht Schwelm. Dort musste er sich wegen zweifachen Diebstahls verantworten. Am 3. August vergangenen Jahres begab sich der Mann zum Marktkauf in Ennepetal. Dort steckte der bekennende Basecap-Fan zunächst eine Kopfbedeckung für 12,99 Euro ein. Dann entdeckte er eine ausgepackte Festplatte. Er nutzte die Gelegenheit, und nahm das Gerät an sich.

Zwei Wochen später ging er erneut auf Diebestour. Dieses Mal entwendete er bei Aldi in Schwelm Tabak im Wert von 4,65 Euro. „Stimmt soweit, wie es mir vorgeworfen wird“, räumte der Angeklagte die Taten ein. Die Festplatte habe er für seine fünfjährige Tochter gestohlen. „Wir hatten mal eine Festplatte mit Filmen drauf.“ Aber die sei verschwunden. Und so habe er für das Kind eine neue besorgen wollen, sie aber aufgrund der finanziellen Notlage nicht kaufen können.

Was den Tabak bei Aldi eingehe, so habe er diesen zum Eigengebrauch gestohlen.

Für sich genommen hätten die beiden Taten vielleicht nicht so schwer gewogen. Aber dann verlas die Richterin das Vorstrafenregister. „Da ist schon einiges drin. Das ist nicht so gut.“ Tatsächlich hat der 30-Jährige seit 2007 zwölf Strafen angesammelt: Sachbeschädigung, Erwerb von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und auch mehrfach Diebstahl. Die letzte Verurteilung wegen Diebstahls kassierte er am 25. Juli vergangenen Jahres. Damals verurteilte der Richter ihn zu 900 Euro.

Davon offenbar nicht beeindruckt, beging er eine knappe Woche später die diesmal angeklagten Taten. Ein Punkt, der dem Angeklagten nun auf die Füße fiel. Denn auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft bemerkte, dass der Schwelmer mit Geldstrafe nicht zu beeindrucken sei. Deshalb forderte er fünf Monate Haft auf Bewährung. Als Auflage sollte der 30-Jährige 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Dem schloss sich die Richterin nur teilweise an. Zwar sah auch sie eine fünfmonatige Haftstrafe als angemessen an, allerdings entschied sie sich gegen eine Geldbuße. Der Angeklagte befinde sich bereits in einer finanziellen Notlage, da mache eine weitere Zahlungsforderung keinen Sinn. Stattdessen erlegte sie ihm 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit auf. Zudem muss sich der Schwelmer nach Rechtskraft des Urteils drei Jahre lang straffrei führen und mit einem Bewährungshelfer zusammenarbeiten.

Die Vorsitzende ermahnte den 30-Jährigen schließlich, sämtliche Auflagen zu erfüllen, damit er nicht Gefahr liefe, die fünf Monate absitzen zu müssen. Das könnte er doch schon allein für seine Tochter nicht wollen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm