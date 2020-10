Hagener mit 1,5 Promille fährt Kind (7) durch Gevelsberg

Da blieb selbst den Polizisten, die so einiges gewöhnt sind, kurz die Spucke weg: Mit 1,5 Promille fuhr ein Hagener ein unangeschnalltes Kind durch die Gegend und es kamen am Ende sogar noch einige weitere Kuriositäten in diesem Fall hinzu.

Aber von Beginn an: Es war Sonntag, 4. Oktober, gegen 18 Uhr, als den Polizisten ein mehr als 20 Jahre alter VW Polo auf der Hagener Straße in Gevelsberg auffiel. Sie meinten, gesehen zu haben, dass in dem Wagen ein Kind nicht vernünftig gesichert war während der Fahrt. Also hielten sie den Pkw an und stellten sehr bald fest, dass sie nicht nur vollkommen Recht hatten, was ihre Vermutung zu dem siebenjährigen Jungen betraf, der in der Tat unangeschnallt war, sondern dass die Luft plötzlich von einem deutlichen Alkoholgeruch geschwängert war.

Vater saß mit im Auto

Ohne lang zu fackeln, baten sie den 30-jährigen Hagener, der keinerlei Ausfallerscheinungen gezeigt haben soll, zum Alkotest. Der förderte ein enormes Ergebnis zu Tage: 1,5 Promille zeigte das Gerät an. Damit war klar: Die Weiterfahrt ist endgültig gestoppt. Wie sich später zeigte, wäre in Gevelsberg auch Endstation gewesen, wenn der 30-Jährige nüchtern gewesen wäre, denn der hat gar keinen Führerschein. Dass das Auto auch nicht seines sondern das eines Bekannten war, fiel da nicht mehr stark ins Gewicht. Weil der Betrunkene ohne Führerschein den Wagen allerdings in Absprache mit dem Bekannten geführt haben soll, erhält nun auch der eine Anzeige.

Noch mehr Kopfschütteln verursachte bei den Polizisten allerdings, dass unter den beiden weiteren Fahrzeuginsassen – ein 39-jähriger und ein 54-jähriger Hagener – auch der Vater (39) des Siebenjährigen war, der seinen Sohn von einem Stockbesoffenen ohne Führerschein durch die Gegend kutschieren ließ.

Ob die beiden anderen Erwachsenen auch getrunken hatten, konnte Vera Viebahn, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde, auf Nachfrage dieser Zeitung nicht beantworten, weil diese als Beifahrer offenbar nicht zum Alkotest gebeten werden konnten. Was den 30-Jährigen nun genau an Strafe erwartet, wird die Auswertung der Blutprobe zeigen, die er auf der Polizeiwache am Büttenberg abgegeben hat.