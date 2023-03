Hallenbad Schwelm: Lehrschwimmbecken wieder nutzbar

Schwelm. Die Arbeiten an der Hallenbadfassade sind abgeschlossen, das Lehrschwimmbecken wieder nutzbar. Neue Einschränkungen sind angekündigt.

Innerhalb von 14 Tagen konnten die Stützarbeiten an der Hallenbadwestfassade in Schwelm abgeschlossen werden. Die Staub-/Trennwand in der Halle wurde entfernt.

Lesen Sie auch:

Das Lehrschwimmbecken wurde wieder freigegeben, und das Parken an der Westseite des Bades ist auch wieder uneingeschränkt möglich.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Wegen der Personalversammlung der Stadtverwaltung Schwelm ist das Hallenbad am Dienstag, 21. März, nur bis 13 Uhr geöffnet (Kassenschluss ist um 12 Uhr). Und aufgrund eines Schulschwimmfestes, das am Freitag, 24. März, von 8 bis 13 Uhr stattfindet, öffnet das Bad für den öffentlichen Badebetrieb erst um 14 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm