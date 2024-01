Hallenbad Schwelm öffnet tatsächlich wieder

Schwelm Daran haben einige schon nicht mehr geglaubt, aber tatsächlich ist die neuerliche Sanierungsphase des maroden Bads abgeschlossen.

Von der kommenden Woche an steht Schwelms Hallenbad in der Mittelstraße 33 wieder für das Schwimmvergnügen sowie für den Vereins- und Schulsport zur Verfügung.

Lesen Sie auch:

Gevelsberger Hautarzt Dr. Buschhaus gibt Praxis auf

Feuerwehrmann rettet Nachbarn – zwei Tage hintereinander

Prostatakrebs: „Alles, was jetzt kommt, ist ein Geschenk“

Demenzkranke Frauen vergewaltigt? Pfleger vor Gericht

Die Stadtverwaltung hatte das Bad am 27. November letzten Jahres für grundsätzliche Sanierungsarbeiten geschlossen und den 8. Januar 2024 (erster Schultag) für die Wiedereröffnung anvisiert. Dieser Zeitplan konnte eingehalten werden. In den zurückliegenden Wochen wurden in beiden Becken die Grundreinigung und Fliesenreparaturen durchgeführt. Zudem mussten die Unterwasserscheinwerfer zum Teil erneuert werden.

Zur Durchführung der Maßnahmen war es notwendig, beide Becken vollständig zu entleeren und abschließend wieder zu befüllen. Alle Beteiligten arbeiteten mit Hochdruck am gelingenden Starttermin für Schwelms Hallenbad zu Beginn des neuen Jahres.

Wegen der nach wie vor angespannten Personalsituation gelten weiterhin eingeschränkte Öffnungszeiten : Montag: geschlossen; Dienstag: 7 bis 14.30 Uhr; Mittwoch: 14 bis 20 Uhr; Donnerstag: geschlossen; Freitag: 7 bis 15 Uhr; Samstag: 8 bis 14 Uhr; Sonntags: 8 bis 14 Uhr.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm