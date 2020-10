Hallenbad Schwelm: Reparatur dauert länger als geplant

Schwelm. Darum kann das Hallenbad in Schwelm nicht am 20. Oktober wieder seinen Badebetrieb aufnehmen wie ursprünglich geplant.

Die Reparatur an der Filteranlage des Hallenbads in der Moltkestraße dauert länger als ursprünglich geplant. Der Badebetrieb wird voraussichtlich erst wieder am 3. November aufgenommen. Das teilt Stadt-Pressesprecherin Heike Rudolph mit.

360 Filterkerzen ausgetauscht

In den vergangenen drei Tagen haben Fachleute die Filter, die die Wasserqualität in den Becken garantieren, mit insgesamt neun Tonnen Kies, Sand und Aktivkohle neu befüllt. Der Austausch war notwendig geworden, weil eine der insgesamt 360 Filterkerzen gebrochen war und dadurch insgesamt 600 Kilogramm an Filtermaterial über Nacht in das Sportbecken gelangten (wir berichteten).

Durch diese Öffnung werden Kies, Sand und Aktivkohle schichtweise eingebracht. Insgesamt sind es drei große Filter. Foto: Bernd Richter / WP

Ursprünglich ging die Stadtverwaltung davon aus, das Bad am 20. Oktober wieder in Betrieb nehmen zu können. Das Bad war am 19. September wegen des Schadens geschlossen worden. Im Zuge der Reparaturmaßnahme musste kubikmeterweise Filtermaterial bewegt werden. Der Filter wurde komplett entleert und alle 360 Filterdüsen wurden ausgetauscht, bevor aktuell wieder Kies, Sand und Aktivkohle in den Filter eingespült werden, die dort in Schichten eingelagert bleiben.

Die Inbetriebnahme des Filters ist mit einer Spülung der Anlage verbunden. Es braucht im Anschluss daran drei bis fünf Tage, bis das Wasser sich mit dem neuen Filtermaterial verbunden hat. Abschließend wird das Wasser auf seine Werte beprobt – diese Auswertung dauert zehn bis zwölf Tage.

Nach Einbau ist eine Beprobung nötig, um die Wasserqualität messen zu können. Die Auswertung dauert ca. 10 bis 12 Tage, erst dann kann der Badebetrieb wieder anlaufen – vorausgesetzt, das Kreisgesundheitsamt erteilt seine Zustimmung. „Wir sind Optimisten. Wenn die Wasserwerte in Ordnung sind, können wir am 3. November wieder aufmachen“, sagt Silke Engelberg. Die Badleiterin dankt ausdrücklich noch einmal dem Tauchsport-Club Schwelm für seinen ehrenamtlichen Einsatz. Innerhalb von zwei Tagen hätten die Mitglieder das ausgetretene Filtermaterial buchstäblich bei gefülltem Becken vom Boden gekehrt. Auch dem Einsatz der Sporttaucher ist es zu verdanken, dass sich die Reparaturkosten im gesetzten Rahmen von ca. 15.000 Euro bewegen. Die Filteranlage wurde übrigens 2018 generalüberholt. Ein Regressanspruch gegenüber des damals mit der Wartung beauftragten Unternehmens bestünde allerdings nicht, so die Verwaltung.

Das Hallenbad selbst wurde am 3. Mai 1974 erstmals eröffnet und in den vergangenen Jahren saniert. 2018 wurden rund 300.000 Euro in die Instandhaltung investiert, in diesem Jahr noch einmal 100.000 Euro in den Austausch u.a. von fünf Steuerungsschränken. In den Vergangenheit hatte die Politik in Schwelm immer wieder betont, das Hallenbad so lange in Betrieb halten zu wollen, bis eine neue Bäderlösung für Schwelm gefunden sei. Das aktuelle Bäderkonzept geht momentan davon aus, dass nach 2023 am Standort Ländchen ein neues Hallenbad mit Freibad gebaut werden könnte.

Hallenbad im März 1973 vor Eröffnung abgebrannt

Der ehemalige Badleiter Ulrich Sauer auf einem Archivbild aus dem Jahr 2014. Das Foto zeigt ihn mit Bildern des Hallenbadbrand vom 29. März 1973. Foto: Bernd Richter / WP

Kann ein Hallenbad brennen? Diese Frage muss in Schwelm mit „Ja“ beantwortet werden. Denn das Hallenbad an der Mittelstraße ist quasi zweimal gebaut worden. Kurz vor seiner Fertigstellung wurde das Hallenbad in der Kreisstadt am 29. März 1973 ein Raub der Flammen. Der zweite Eröffnungstermin am 3. Mai 1974 ging dann ohne Pannen über die Bühne. Heute ist das Unglück fast vergessen und viel Wasser durch die Filteranlagen des Stadtbads geflossen.

Um 5.37 Uhr heulten vor 47 Jahren die Sirenen. „Ich habe meine eigene Arbeitsstelle mit gelöscht. Das kann wohl kaum jemand von sich behaupten“, so hatte sich der langjährige, ehemalige Leitende Schwimmmeister Ulrich Sauer in einem in dieser Zeitung erschienen Artikel erinnert, der aus Anlass des 40-Jahr-Jubiläums 2014 erschienen ist.