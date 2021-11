Halloween: EN-Polizei erwischt Fahrer im Drogenrausch

Selbst geschnitzte Halloween-Kürbisse. Bei einem Sondereinsatz erwischte die Polizei in den Südkreis-Städten mehrere Heranwachsende, die Drogen bei sich hatten.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Bei einem Sondereinsatz in der Halloween-Nacht hat die Polizei in den Südkreis-Städten Heranwachsende erwischt, die Drogen bei sich hatten.

In der Halloweennacht vom 31. Oktober auf den 1. November wurde in der Zeit von 20 Uhr bis 4 Uhr ein Sondereinsatz in den Städten des Südkreises zur Bekämpfung der Jugend- und Straßenkriminalität sowie der Sensibilisierung von Heranwachsenden hinsichtlich Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum durchgeführt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Dabei waren sowohl Einsatzkräfte der Polizei EN, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts Gevelsberg sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor Ort.

Während des nächtlichen Spuk-Spektakels kam es abseits der üblichen „Süßes oder Saures“-Besuche an ihrer Haustür innerhalb des Einsatzes zu folgender Bilanz:

Insgesamt gab es 81 Personenkontrollen, 32 Personendurchsuchungen, 20 Platzverweise und 10 Verkehrskontrollen. Dabei wurden von den Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde zwei Strafanzeigen wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz geschrieben und eine Ordnungswidrigkeit inklusive Blutprobe wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Lesen Sie auch: Keine bunten Tattoos ab 2022? Das sagt Schwelmer Tätowierer

Trotz des Einsatzes zu nächtlicher Zeit hat die EN-Polizei nicht den Humor verloren. Sie beendete ihre Pressemitteilung dazu mit diesen Worten: „Wir hoffen, dass Sie einen schaurig-schönen Halloweenabend ohne böse Streiche hatten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm