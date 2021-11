Ein Einsatfahrzeug der Feuerwehr: In Ennepetal wurde die Wehr in der Halloween-Nacht kurz vor Mitternacht zu einem Rettungseinsatz alarmiert.

Rettung Halloween in Ennepetal: Feuerwehreinsatz zur Geisterstunde

Ennepetal. Kurz vor Mitternacht in der Halloween-Nacht wurde die Feuerwehr Ennepetal zum Rettungseinsatz alarmiert.

Das Einsatzaufkommen an Halloween am vergangenen Sonntag war für die Feuerwehr Ennepetal recht überschaubar. Insgesamt musste die Feuerwehr Ennepetal am späten Abend zwei mal zur Unterstützung des Rettungsdienst ausrücken und einmal zu einem technische Hilfe Einsatz.

Das erste mal ging es gegen 20.30 Uhr in Richtung Röthelteich zu einem sogenannten First Responder Einsatz, bei dem die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienst Erstmaßnahmen ergreift.

Ein weiteres mal mussten die Kräfte der Hauptwache dann um 23.50 Uhr ausrücken. Dort wurden auch Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienst ergriffen.

Um 22:09 Uhr meldete ein besorgter Bürger der Feuerwehr Ennepetal eine Überschwemmung der Fahrbahn im Bereich der Loherstraße / Friederichstraße. Vor Ort konnte die Ursache der Überschwemmung schnell ausfindig gemacht werden.

Verdreckte Kanaleinläufe verhinderten das Abfließen des Wasser. Diese wurden geöffnet und gereinigt. Somit endete der Einsatz für die Feuerwehr um 22:33 Uhr

