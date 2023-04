Hammer-Programm: Moguai legt beim Ferik Festival auf

Ennepetal. Ein Hammer-Programm erwartet die Besucher des diesjährigen Ferik-Festivals. Moguai legt im Klutertbad Ennepetal auf. Wer sonst noch kommt.

Das Ferik Festival, das elektronische Musikfestival aus der Region, hat sein Line-Up für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Die Region kann sich auf weltweit bekannte und international erfolgreiche Künstler freuen.

Am 18. und 19. August. verwandelt das Team des Ferik Festivals das Klutertbad in Ennepetal wieder in einen Festival Ground. Bereits seit Mitte März läuft der Kartenvorverkauf und die Tickets der ersten Ticketphase sind bereits vollständig vergriffen. Passend zum Beginn der zweiten Vorverkaufsphase geben die Veranstalter jetzt ihr finales Line-Up bekannt.

„Dieses Jahr tauchen wir ab in die Welt des legendären Bermuda Dreiecks. Was wäre da dann passender, als auch auf der Stage echte Legenden vor Ort zu haben?“, fragt Maximilian Zeibig vom Ferik Festival.

Anspielen tut er dabei auf einen der Headliner auf der Main Stage: Moguai.

Mehrfach Gold und Doppel-Platin

Moguai gehört seit Langem zu den international bekanntesten deutschen DJs und Produzenten, ein wahrer Pionier der elektronischen Musik, der wie kein anderen verschiedenen Stile in seine Werke einfließen lässt und Komplexes tanzbar auf den Punkt bringt. Eben dieses Talent stellt der Künstler mit Wahlheimat Los Angeles dieses Jahr in Ennepetal unter Beweis.

Seit 2001 präsentiert Moguai die wöchentliche Radioshow DJ Session auf 1Live, dem reichweitenstärksten Jugendsender Europas. Am Samstagabend zur Primetime gestaltet er die erste Stunde der Show.

Eine Aufnahme von einem früheren Ferik Festival im Ennepetaler Freibad.

Weitere Headliner aus der Region

„Wir fahren bei unserem Artist-Booking eine zweigeteilte Strategie. Auf der einen Seite versuchen wir große Bookings wie Moguai hinzukriegen und mit dem Erfolg des letzten Jahres und unserer Geschichte, spüren wir viel Unterstützung auch von so großen Künstlern. Auf der anderen Seite treten wir aber an, um in dieser Region einen Unterschied zu machen. Daher ist es uns wichtig, talentierten Nachwuchs-DJs aus der Region eine Chance zu geben. Das tun wir selbstverständlich auch dieses Jahr wieder“, führt Zeibig das Thema aus.

Eines der Beispiele für diesen Erfolg ist MaxMillion, der ebenfalls dieses Jahr wieder im Aufgebot des Ferik Festivals steht. Der Künstler gewann den diesjährigen, prestigeträchtigen DJ-Contest des Bootshaus in Köln. Der DJ und die Veranstalter aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis gehen bereits von Beginn an den Weg gemeinsam.

Neben Moguai geben sich noch andere bekannte Artists die Turn-Tables in die Hand: Max Bering, D&M, Tobydee, Brandon und auch Oliver Magenta, der das Naturfreibad bereits letztes Jahr zum Beben brachte, sind mit von der Partie.

Aus der Region kommen außer MaxMillion etwa LeLuca, Joshi Wiesbrock, DBroke, MusicbyScane, Beatpack und Simon Wolter.

Techno Stage hochkarätig besetzt

Auch für die kleinere Techno-Stage hat das Team des Ferik Festivals sich in diesem Jahr noch breiter aufgestellt. So gibt sich Techno-Legende Frank Sonic die Ehre. Der inzwischen in Schwelm lebende DJ veröffentlicht in diesem Sommer einen Track bei Sven Väths Cocoon Recordings. Viel internationales Flair also auch hier. Außerdem finden noch Nina Bender, Tripsitter und Ian Crank den Weg nach Ennepetal.

„Ich würde lügen, wenn ich behaupte, wir wären nicht stolz auf das, was wir da dieses Jahr anbieten können. Die Zeiten für Veranstalter sind schwer, die Kosten explodieren. Sagen zu können, dass wir es – trotz allem – geschafft haben so ein Line-Up nach Ennepetal zu locken, halte ich für einen weiteren, großen Schritt.“, ist sich Maximilian Zeibig sicher.

Die zweite Ticket-Phase zum „Ferik Festival – Lost in Bermuda“ hat jetzt begonnen. Karten gibt es auf der Website www.ferikfestival.de/tickets.

