Hammerschmied Lutz Kornowski lädt zur Sommersause ein

Gevelsberg. Solch ein Sommerfest in Gevelsberg gar es noch nie: Das ist besonders an der Sommerfestsause des Hammerschmieds.

Im Jahr 1963, also vor genau 60 Jahren, ging der erste Hammerschmied als Symbolfigur der Gevelsberger Kirmes an den Start. Das wird am kommenden Wochenende gefeiert. Anlässlich des runden Geburtstag lädt der amtierende Hammerschmied Lutz Kornowski am Samstag, 22. Juli, auf den Hof der VHS (Mittelstraße 88 in Gevelsberg) zur Hammerschmied-Sommersause ein.

Das Besondere: Der Vorstand des Kirmesvereins kümmert sich um die Organisation – und Vorstand, Zugleitung und Präsidium stehen gemeinsam für die Gäste im Bierwagen. Der Gewinn kommt komplett und ohne Abzüge den 13 Kirmesgruppen und den beiden Musikgruppen zugute.

Limitierte Gläser

„So ein Fest gab es noch nie“, sagt der Vorsitzende des Gevelsberger Kirmesvereins Markus Loetz. Bei diesem Sommerfest müsse keine Kirmesgruppe selber hinter dem Tresen stehen, sie sind alle nur Gäste und sollen genieren. Außerdem wird es ein limitiertes Glas an diesem Tag geben - anlässlich 60 Jahre Hammerschmied, verrät Lutz Kornowski. Er hat in diesem Jahr die Aufgabe von Bernd Matthäi übernommen und ist damit der siebte Hammerschmied in der Gevelsberger Kirmesgeschichte. Wie er auf seine erste Kirmes in seiner neuen Rolle zurück blickt? „Es war aufregend und toll, man hat alles von einer anderen Seite gesehen und erleben können.“ Es seien anstrengende Tage gewesen, aber auch bewegende, die unheimlich Spaß gemacht hätten.

Bereut hat es der 27-Jährige nicht, Hammer und Schürze übernommen zu haben. Es sei eine tolle Aufgabe und er hat die Chance, die Jugend für das Brauchtum begeistern und hat auch schon während der Kirmes ordentlich Werbung für die Veranstaltung gemacht und Bierdeckel mit dem Termin bedrucken lassen. Er hofft, auf eine große Resonanz.

Das hofft auch Markus Loetz. Eigentlich sollte an diesem Samstag das Brückenfest der Kirmesgruppe Mühlenhämmer stattfinden. Das wurde jedoch für dieses Jahr abgesagt. „Und da der Termin nun frei war, haben wir ihn uns für unsere Sommersause gesichert“, so Loetz. 60 Jahre Hammerschmiedtradition und dazu noch der Einstand von Lutz Kornowski, den jüngsten Hammerschmied überhaupt, das seien gute Gründe zu feiern.

Der Schausteller Harald Gusik, der auch seit vielen Jahren auf der Gevelsberger Kirmes steht, kommt extra mit seinem Imbissstand. Es gibt Bratwurst und Pommes. Und kühle Getränke werden serviert. Alle sind eingeladen, vorbeizukommen. Die Veranstalter freuen sich auf ein paar gemütliche Stunden und einen großen Erlös für die Kirmesgruppen - als Anschubfinanzierung für das kommende Jahr. Die Kirmes findet vom 28. Juni bis zum 2. Juli 2024 statt. Bis dahin werden die Kirmesgruppen wieder einiges für den Kirmeszug auf die Beine stellen. „Die Sommersause soll auch ein Dankeschön sein, an alle, die sich für die Kirmes so einsetzen“, macht Markus Loetz deutlich.

