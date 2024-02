Hass und Hetze: Gevelsbergs Sport wird aktiv gegen Rechts

In Schwelm gehen Menschen gegen Hass und Hetze und für Frieden auf die Straße. Nun melden sich Gevelsbergs Sportler zu Wort.

Gevelsberg Gegen Hass und Hetze: Der Stadtsportverband Gevelsberg wird aktiv gegen Rechts, seine Vorsitzende veröffentlicht einen dringenden Appell.

Der Integrationsrat der Stadt Gevelsberg lädt zu seiner Veranstaltung für Demokratie, Vielfalt und Toleranz am Samstag, dem 17. Februar, um 11 Uhr am Ennepebogen ein. Nun kommt ein starkes Signal aus der städtischen Sportfamilie. Die Vorsitzende des Stadtsportverbandes Gevelsberg, Elke Kramer, ruft zur Teilnahme an dem Friedensfest auf.

„Überall auf der Welt kommen Sportlerinnen und Sportler friedlich und ohne Vorbehalte zusammen. Lasst uns auch als Sportfamilie in Gevelsberg gemeinsam mit vielen anderen Akteuren ein Zeichen setzen“, so Elke Kramer.

Der Integrationsrat der Stadt Gevelsberg setzt sich aus acht direkt gewählten Migrantenvertreterinnen und -vertretern sowie vier Ratsmitgliedern zusammen. Er soll für die Interessen und Probleme der Menschen mit Migrationshintergrund werben und diese vertreten.

Weiter Infos unter www.integrationsrat-gevelsberg.com

