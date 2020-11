Haushalt in Gevelsberg wird später eingebracht

Gevelsberg. Gevelsberg hat geschätzt drei Millionen Euro weniger in der Stadtkasse und will dennoch 36 Millionen investieren.

Eigentlich sollte am 19. November der Haushalt für das Jahr 2021 eingebracht werden. Ein gewöhnliches Prozedere kurz vor dem Jahreswechsel. Doch in diesem Jahr ist nichts wie sonst. Nach Absprache mit allen Gevelsberger Fraktionen wird der Kämmerer Andreas Saßenscheidt den Haushalt erst im ersten Quartal im kommenden Jahr einbringen. Rechtlich ist das durch die Corona-Pandemie möglich. Grund für die Entscheidung, diese Option zu nutzen, sei die noch unsichere Finanzsituation und zur Sicherheit der Politiker, wie der Kämmerer erklärt.

Das Land habe neue Orientierungsdaten geschickt, die müssten erst einmal in den Haushalt eingearbeitet werden, einige Zahlen im Haushalt seien noch nicht konkret. Viele Kommunen würden ihren Haushalt deshalb ebenfalls später einbringen, weiß Saßenscheidt und verweist auch auf die Beratungen, die der Haushalt mit sich bringt. Solche Sitzungen in dieser Zeit zu vermeiden sei richtig.

Und dann kam Corona

Es wurde also Zeit gewonnen, um weiter an dem Zahlenwerk zu arbeiten. Doch schon jetzt steht fest, es wird ein schwieriges Haushaltsjahr. So wie dieses. Dabei fing 2020 richtig gut an. „Im März hatten wir schon unseren Gewerbesteueransatz erreicht“, sagt Andreas Saßenscheidt im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Stadt kalkulierte für 2020 mit einer Einnahme von 18,6 Millionen Euro von dem heimischen Gewerbe. Und das blickte bis dato auf ein erfolgreiches Jahr und sorgte mit vielversprechenden Vorabmeldungen an die Stadtkasse für gute Laune bei der Kämmerei. „Und dann kam Corona.“

Andreas Saßenscheidt ist ein besonnener Mann, von Panikmache will er nichts wissen. „Es ist eine herausfordernde Situation, die für alle neu ist“, sagt er und diese sorge dafür, dass der Jahresabschluss wohl hinter den Planzahlen zurück liegen werde. Beunruhigt sei er aber nicht. Zumal das dritte Quartal eine leichte Erholung gebracht habe.

Plexiglasscheiben im Ratssaal im Rathaus: Die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen hat die Stadt Gevelsberg etwa 450.000 Euro zusätzlich gekostet. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Andreas Saßenscheidt rechnete bei der Haushaltseinbringung für das Jahr 2020 mit einem Minus von etwa 3 Millionen Euro, versicherte damals aber, dass keine Haushaltssicherung drohe, auch die Grundsteuer müsse nicht erhöht werden. Investiert werden sollte trotzdem, und das in erheblichem Umfang – nämlich 36,26 Millionen Euro. Das wird sich auch nicht ändern, so der Kämmerer. Der Bau der neuen Feuerwache, die Freibadsanierung, die Umsetzung der ersten Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes: Die Stadt hat sich einiges vorgenommen. Investive Maßnahmen seien nicht das Problem, sagt er, sondern die laufenden Kosten. Und vor allem die Einnahmen, die wegfallen.

Auch die außerplanmäßigen Anschaffungen aufgrund der Corona-Pandemie hatten im Frühjahr den Haushalt mit etwa 225.000 Euro zusätzlich belastet. Mittlerweile sind es sogar insgesamt 450.000 geworden, hinzu kommt noch ein höherer Zuschussbedarf für die Schwimm in GmbH wegen der corona-bedingten Schließung und der dadurch resultierend geringeren Einnahmen.

Wie groß das Minus im Haushalt insgesamt wird, das sei noch nicht abzusehen, die Stadt rechne nämlich noch mit Hilfen vom Land. Diese seien bereits angekündigt, sagt Saßenscheidt und berichtet ebenfalls von der Möglichkeit, die Verluste, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, über 50 Jahre verteilt in den Haushalt einzupreisen. Und zwar frühestens ab 2025. Das sorge für Entlastung.

Ob er diese Variante überhaupt rechnerisch anstrebt, das wisse er noch nicht. Erst müssen die konkreten Zahlen auf den Tisch, und die hätten sich im Vergleich zum Frühjahr auch wieder gebessert. Die ausgefallenen Kita-Gebühren seien zum Teil vom Land ausgeglichen worden, Gewerbesteuerausfälle sollen ebenfalls aufgefangen werden. Manch ein Unternehmen schreibe auch wieder bessere Zahlen.

Land sorgt für Entlastung

Fest steht, egal was kommt, so ein gutes Jahr wie 2019 wird es nicht. Kalkuliert wurde noch mit einem Defizit von 5,4 Millionen Euro. Bei der Schlussrechnung stand lediglich ein Minus von 654.000 Euro zu Buche. Auch der Jahresabschluss 2018 war erfolgreicher als gedacht. Ausgegangen war die Verwaltung von einem Defizit in Höhe von 3 Millionen Euro. Nach den Schlussrechnungen stand aber ein Plus von 1,4 Millionen Euro zu Buche. Möglich sei dies u.a. durch Einsparungen durch konsequente Bewirtschaftungsmaßnahmen, gute Ergebnisse im Bereich der Kostenersatzleistungen oder auch durch eine weiterhin günstige Entwicklung der Kreditzinsen gewesen, erklärt Andreas Saßenscheidt.

Einen Ausblick auf das laufende Jahr und konkrete Zahlen für 2021 wird der Kämmerer also erst Anfang des Jahres geben. Ziel sei, den Haushalt ebenfalls im ersten Quartal 2021 zu verabschieden. Mit Einschränkungen, die der Zeitverzug mit sich bringt, sei nicht zu rechnen. „Unsere großen Projekte, die alle bereits begonnen wurden, können alle weiter laufen.“