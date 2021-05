Haustiere in Gevelsberg: Zoofachhandel gibt Futter-Tipps

Den Tierhandel Maag gibt es seit 14 Jahren in Gevelsberg. Angefangen hat Besitzerin Heidrun Maag als Großhandel für eine Futtermarke. Seit etwas über einem halben Jahr ist ihr Hund Nera mit an ihrer Seite im Geschäft.

Gevelsberg. Von vegetarischer Kost bis zum rohen Fleisch – Heidrun Maag betreibt einen Zoofachhandel in Gevelsberg und klärt Tierhalter auf.

Immer mehr Menschen achten bewusst auf ihre Ernährung, kaufen Bio-Lebensmittel, Fleisch aus artgerechter Haltung, leben vegetarisch oder vegan. Doch wie sieht es bei den Vierbeinern aus? Welche Ernährung ist für sie die richtige? Heidrun Maag betreibt eine der letzten familiengeführten Tierhandlungen in Gevelsberg und berät Hunde- sowie Katzenhalter bei der richtigen Ernährung für ihr Tier.

Wenn es um das Futter für Tiere geht, ist eins ganz grundlegend zu wissen: So wie der Mensch auch, hat jedes Tier, ob Hund, Katze oder Kaninchen, seine eigenen Essgewohnheiten, Unverträglichkeiten oder Geschmäcker. „Es gibt nicht das eine richtige Futter. Jeder Hund, jedes Tier, hat individuelle Bedürfnisse“, erklärt Heidrun Maag. Deshalb lasse sich auch nicht pauschal sagen, dass ein teureres Futter oder Futter mit natürlicheren Zutaten direkt besser für das Wohl des Tieres ist.

In ihrem Tierhandel achte Maag auf die Auswahl guter Futtermarken, die in der Regel in Deutschland unter fairen Arbeitsbedingungen und mit natürlichen Rohwaren aus der Region produziert würden. Preislich gebe es da Unterschiede zu den gängigen Futtermarken aus dem Lebensmittelhandel, doch, so sagt Heidrun Maag, gehe es um die Gesundheit des Tieres und da sei es wichtig darauf zu achten, was das Tier brauche und nicht darauf, was es koste. Ob teurer oder günstiger, wenn das Futter für den Vierbeiner gut sei, sei es das Richtige.

Auf die Verdauung achten

Dass Herrchen und Frauchen das passende Essen für ihr Haustier finden, bedarf einer gewissen Aufmerksamkeit und Beschäftigung mit den Essgewohnheiten und Verdauung des Tieres. „Besonders auf die Verdauung muss man achten. Hat der Hund zum Beispiel Durchfall, muss er bei einem neuem Futter öfter raus. Wie ist die Beschaffenheit und Größe des Kots? Muss das Tier brechen oder stinkt aus dem Maul? All das sind Anzeichen“, erklärt Heidrun Maag, die als Expertin bei der Futterplanung unterstützt.

Mit ihrem Team berät sie Tierhalter bei der Futterumstellung, der Suche nach dem richtigen Futter, bei Diäten für Hund und Katze oder bei Allergien. Dabei spielt nicht nur die Zusammensetzung des Essens für den Vierbeiner eine Rolle, sondern auch die Art des Futters und die Art, wie dieses zubereitet wird. „Neun von zehn Hunden vertragen das kaltgepresste Futter überhaupt nicht. Der zehnte Hund, kann jedoch nichts anderes essen“, deutet Maag als Beispiel an.

Zoohandel Maag in Gevelsberg mit Haushund Nera. Familiengeschäft seit 14 Jahren. Foto: Laura Dicke / WP

Ähnlich verhält es sich bei dem vor einigen Jahren schlagartig aufgetretenen Trend des Barfen (Barf ist die Abkürzung für „Biologisch artgerechtes rohes Fleisch“), das sich an der Fressgewohnheit von Wölfen oder wilden Hunden orientieren soll und bei dem hauptsächlich rohes Fleisch auf dem Speiseplan des Hundes steht. „Barfen ist wie eine Religion, für die, die daran glauben, gibt es nichts anderes. Richtige Studien gibt es dazu jedoch nicht“, meint Heidrun Maag.

Sie sieht das ganze kritisch, denn erstens hat es mit der Ernährung eines Wolfes nur wenig zu tun, denn auch Wölfe haben nicht diese Mengen an Fleisch verzehrt. Zweitens seien die heutigen Hunde viel zu sehr daran gewohnt, das zu essen, was vom Menschen übrig bleibt und das ist in der Regel nicht das Fleisch. „Es gibt viele Fehler, die man da machen kann. Viele verfüttern viel zu viel Fleisch“, so Maag. Das kann schwere Auswirkungen auf die Gesundheit des Tieres haben und Krankheiten bis zum Nierenversagen auslösen. Gerade der Tierarzt sollte deshalb öfter die Ernährung in den Blick nehmen, wünscht sich Maag, das sei nämlich nicht bei allen Veterinären Thema.

Katzen sind keine Vegetarier

Eine vegetarische oder sogar vegane Ernährung ist demnach durchaus für den Hund möglich, es gibt bereits einige spezielle Futter dafür, die, so erzählt Heidrun Maag, auch bei ihr im Geschäft immer öfter angefragt werden. Für Katzen sieht das Ganze etwas anders aus: „Bei Katzen ist es von Natur aus, anders als bei Hunden, nicht vorgesehen, dass sie sich fleischlos ernähren. Wenn Katzen draußen sind, essen sie eine Maus oder einen kleinen Vogel, nichts anderes“, erläutert die Expertin. Deshalb gibt es aktuell nur wenig vegetarische Katzenfutter und keine veganen Produkte für Stubentiger auf dem Markt.

14 Jahre in Gevelsberg Heidrun Maag startete ganz ungeplant in das Geschäft. Als ihr ehemaliger Großhändler einer bestimmten Hundefuttermarke schließen musste, entschloss sie sich, selbst einen Großhandel zu betreiben. Der erste Standort war an der Hasslinghauser Straße. Das Sortiment wurde größer und nach fünf Jahren zog sie mit dem Laden an die Hagener Straße. Dort befand sich das Geschäft sechs Jahre lang. Seit drei Jahren ist Maag Tierbedarf An der Drehbank ansässig.

Weil die meisten Hunde- und Katzenhalter meist erst zu ihr in den Tierhandel kommen, wenn es Probleme mit dem Futter gibt, merkt Heidrun Maag derzeit noch nicht so viel von den zahlreichen neuen Tierhaltern, die die Pandemie hervorbrachte. Dass sich viele jedoch einen Welpen oder generell ein neues Tier angeschafft haben, ist ihr an anderer Stelle aufgefallen, nämlich bei ihren Stammkunden. „Einige haben in letzter Zeit ihr Tier verloren und suchen jetzt ein neues. Das ist aktuell sehr schwer. Die Tierheime sind leer, die anerkannten Welpenzüchter haben ihre Welpen schon verkauft oder planen aktuell keinen neuen Wurf“, sagt Maag.

