Heiligabend in der Kneipe – besinnliches Betrinken

Gevelsberg Wenn die Familienzeit vorbei ist, füllen sich Heiligabend die Gevelsberger Kneipen. Stefan Scherer erinnert sich an besondere Nächte.

Wenn der letzte Gang des Festessens geschlemmt war, die Geschenke ausgepackt waren und die Eltern den Ruf des Betts immer lauter hörten, begann viele Jahre lang für mich der zweite – ebenso traditionell-schöne Teil – des Heiligen Abends. Jacke an, Mütze auf, ab in die Kneipe – zu einem Abend, an dem wir in einer ganz besonderen Atmosphäre einen tranken.

Aus allen Teilen der Stadt strömten die Menschen ins Zentrum – viele waren seit der Kirmes nicht mehr in der Heimat gewesen – und verteilten sich auf die Kneipen. Wir trafen uns zu Weihnachten grundsätzlich im Uhlenspiegel, das heutige Kuckucksnest. Wirt Jürgen und später sein Nachfolger Hubert – wer sich auskennt, weiß nun, wie lange das schon her ist – hatten ein paar Kerzen angezündet und wenn man den Gastraum betrat, war eine fast besinnliche Atmosphäre greifbar.

„Frohe Weihnachten“ hieß es zur Begrüßung, und in den Augen schimmerte eine Mischung aus guter Laune, viel zu viel Essen und grundsätzlicher Zufriedenheit. Ich kann mich nicht an Streit erinnern, aber daran, dass sich die Gäste in der Kneipe in den Armen lagen und zusammen Weihnachtslieder gesungen haben. Die hatten promillebedingt zuweilen eine etwas andere tonale Güte als einige Stunden zuvor im Gottesdienst. Dennoch sorgten solche Momente für eine gewisse weihnachtliche Festlichkeit zwischen Wiedersehensfreuden verschollen geglaubter Ex-Gevelsberger und frisch gezapften halben Litern.

In der Uhle existierten Heiligabend entsprechend beste Rahmenbedingungen, um große Pläne zu schmieden, sich künftig öfter zu treffen, auf große Reisen zu gehen, die wildesten Projekte und Geschäftsideen gemeinsam in Angriff zu nehmen. In die Realität umgesetzt haben wir davon fast nichts. Das ist aber auch nicht schlimm, denn viele Dinge waren am nächsten Tag sowieso nur noch als verschwommene Erinnerung aus einem Weihnachtsmärchen präsent.

Wir haben damals nämlich sehr konzentriert auf die Geburt Christi angestoßen. Immer und immer wieder. Was heute undenkbar wäre, sollte nicht der Rest vom Fest eine verkaterte Katastrophe werden, war damals kein Problem. Manche ließen sich das Festessen noch einmal durch den Kopf gehen, manche schliefen auf dem Tresen, und am nächsten Tage herrschte kollektives Rätselraten wann denn wer wie nach Hause gekommen ist.

Diese Tradition ist bei uns seit Jahren eingeschlafen. Auch das ist wohl ein Grund, weshalb diese Tradition mit steigendem Alter eingeschlafen ist. So bleibt heute vor allem die Erinnerung an legendäre Helige Nächte.

