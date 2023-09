Heimatfest Schwelm: Die Öffnungszeiten und Parkangebote

Das Heimatfest in Schwelm hat begonnen. Das hat auch Auswirkungen auf die Öffnungszeiten etlicher Einrichtungen und auf die Parkplatzsituation in Schwelm. (Archivbild).

Schwelm. Das Heimatfest hat Auswirkungen auf den Verkehr und etliche Einrichtungen. Die neuen Öffnungszeiten und Parkmöglichkeiten fürs Wochenende:

Eine Stadt im „Ausnahmezustand“: Ganz Schwelm feiert seit gestern das traditionelle Heimatfest. Etliche Einrichtungen und Institutionen sowie Ämter geben daher geänderte Öffnungszeiten bekannt bzw. bleiben an einigen Festtagen komplett geschlossen. Darüber hinaus gibt es geänderte Reglungen, die das Parken im und um den Stadtkern herum betreffen. Wir geben einen Überblick – auch über die Service- und Hilfskräfte, die am Heimatfest beteiligt sind.

Für die Dienstkräfte der Stadtverwaltung Schwelm endet der Arbeitstag am Montag, 4. September, um 12.30 Uhr.

Öffnungszeiten

Das Museum Haus Martfeld bleibt am Heimatfestwochenende, 2./3. September, geschlossen.

Das Hallenbad ist am Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet (Kassenschluss 13 Uhr), am Heimatfestsonntag sowie -montag ganztägig geschlossen.

Die Stadtbücherei öffnet am Heimatfestmontag lediglich von 10 bis 13 Uhr.

Die Bücherei St. Marien bleibt am Sonntag, 3. September, geschlossen.

Betriebshof und Verwaltung der Technischen Betriebe Schwelm AöR bleiben am Montag, 4. September, ab 12 Uhr geschlossen.

Das Finanzamt Schwelm ist am kommenden Montag ab 12 Uhr geschlossen und – mit Ausnahme der Grundsteuer-Hotline – telefonisch nicht erreichbar. Die Grundsteuer-Hotline steht den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Grundsteuerreform von 9 bis 18 Uhr unter 02336/803-1959 zur Verfügung. Die am Montagnachmittag verlängert angebotene Öffnungszeit wird auf Mittwoch, 6. September (13.30 bis 16.30 Uhr) verschoben.

Die Hauptstelle der Sparkasse am Bürgerplatz steht am Montag von 9 bis 13 Uhr für Beratungsleistungen zur Verfügung. Das Kunden-Service-Center ist wie gewohnt unter 02336/917-0 bis 18 Uhr erreichbar. Der SB-Bereich wird während des Heimatfestes bis einschließlich Dienstag zwischen 2 und 5 Uhr geschlossen sein.

Die Beratung durch den VdK Schwelm, die in der Regel am ersten Dienstag eines Monats von 17 bis 18 Uhr im Kolpinghaus stattfindet, wird auf Dienstag, 12. September, verschoben.

Hilfskräfte

Das DRK wird auch in diesem Jahr wieder die sanitäts- und rettungsdienstliche Betreuung des Heimatfestes übernehmen. Eine zentrale Unfallhilfsstelle und die Einsatzleitung des DRK Schwelm finden sich auf dem Wilhelmsparkplatz. Hilfesuchende können sich aber auch an die DRK-Mitarbeiter wenden, die regelmäßig als „Fußstreife“ auf der Kirmes anzutreffen sind. Auch während des Festzuges ist das DRK wie gewohnt entlang des Streckenverlaufes im Einsatz.

Sperrungen / Parkmöglichkeiten

Während des Festumzuges am Sonntag von 13 bis ca. 17.30 Uhr ist die Schwelmer Innenstadt ab 12.30 Uhr für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Sperrung auf der Aufstellfläche Am Ochsenkamp beginnt um 11 Uhr. Trotz der Sperrungen wird der Busverkehr von Wuppertal nach Ennepetal und zum Helios-Klinikum Schwelm aufrechterhalten.

Kostenfreie Parkmöglichkeiten bestehen am Sonntag auch auf den Parkflächen der Firmen Roller an der Carl-vom-Hagen-Straße sowie auf den Parkplätzen der Supermärkte Netto an der Bahnhofstraße und der Firma Lidl an der Barmer und Oelkinghauser Straße. Darüber hinaus kann gebührenpflichtig in der Tiefgarage „Mühlenteich“ geparkt werden. Es wird dennoch empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen.

Polizei und Stadtverwaltung weisen darauf hin, dass Falschparker verstärkt abgeschleppt werden. Das Abschleppen der Fahrzeuge im Bereich der Umzugsstrecke beginnt am Sonntag ab ca. 9 Uhr. Fahrzeuge, die dann noch im Bereich der Umzugsstrecke geparkt sind, werden auf den Parkplatz der Schwelm-Arena an der Milsper Straße abgeschleppt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Umzugsstrecke ab Sperrung auch nicht mehr verlassen werden kann. Wer an diesem Tag die Stadt mit dem Auto verlassen muss, muss ggf. frühzeitig sein Fahrzeug außerhalb des Sperrbereiches abstellen. Auch Taxen können ab Sperrung den Bereich nicht mehr erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm