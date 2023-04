Heimatfest Schwelm: Sparschweinaktion anders als 2022

Schwelm. In diesem Jahr läuft es mit der Sparschweinaktion für das Schwelmer Heimatfest etwas anders. Alle Infos hier.

Die Förderinitiative Schwelmer Heimatfest startet nach Ostern mit der Sparschweinaktion. In diesem Jahr werden die Sparschweine nur geleert und nicht mehr eingesammelt, so dass die Bürgerinnen und Bürger die Sparschweine ganzjährig befüllen können. Der Gewinner für das vergangene Jahr 2022, wird in diesem Jahr bei der Maibaumaufstellung bekannt gegeben.

Auch in diesem Jahr sponsert die Krombacher Brauerei und der Raidts Getränkehof, Inhaber Rüdiger Raidt, ein 30-Liter-Bierfass für den Sieger. Im letzten Jahr war dieses die Gaststätte „Elbtunnel“ in der Schwalbenstraße 4. Man darf gespannt sein, wer dieses Mal als Sieger gekürt wird. Bei der traditionellen Maibaumaufstellung, die am 1. Mai ab 11 Uhr, mit der tatkräftigen Hilfe von Harald Berger und Reinhard Langer, auf dem Bürgerplatz stattfindet, wünschen sich die Veranstalter viele Besucher, die dann auch bereits den angekündigten Sticker wieder käuflich erwerben können. Für Speis und Trank ist wie in jedem Jahr auch gesorgt.

Der Erlös kommt wieder einmal den 13 Nachbarschaften zugute, die Anfang September einen prächtigen Heimatfestzug gestalten werden, um alle zu erfreuen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit die Veranstaltung ein toller Erfolg wird.

