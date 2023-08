Heimatfest: Schwelms Innenstadt wird für Verkehr gesperrt

Schwelm. Das Heimatfest schränkt den Verkehr in Schwelms Innenstadt mehr und mehr ein. In wenigen Tagen wird komplett gesperrt. Wo Parken noch möglich ist.

Am Sonntag, 3. September, findet von 13 bis circa 17.30 Uhr der traditionelle Festzug der 13 Nachbarschaften zum Schwelmer Heimatfest statt. Die Schwelmer Innenstadt ist aus diesem Grund für den allgemeinen Fahrzeugverkehr bereits ab 12.30 Uhr gesperrt. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Sperrung auf der Aufstellfläche Am Ochsenkamp beginnt um 11 Uhr.

Trotz der Sperrung der Innenstadt wird der Busverkehr von Wuppertal nach Ennepetal und zum Helios-Klinikum Schwelm aufrechterhalten. Kostenfreie Parkmöglichkeiten bestehen am Sonntag, 3. September, auch auf den Parkflächen der Firmen Roller an der Carl-vom-Hagen-Straße, sowie auf den Parkplätzen der Firma Netto an der Bahnhofstraße und der Firma Lidl auf der Barmer Straße und an der Oelkinghauser Straße.

Parkmöglichkeiten

Die Stadt weist auch auf die gebührenpflichtige Parkmöglichkeit in der Tiefgarage „Mühlenteich“ hin. Da auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre bei schönem Wetter die Parkflächen im Stadtgebiet knapp werden können, empfiehlt die Stadt, öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen.

Leider haben auch im letzten Jahr einige Kraftfahrer nicht berücksichtigt, dass nicht nur die Fahrzeuge der Nachbarschaften, sondern auch Feuerwehr und Rettungswagen für ihre Einsatzfahrten mehr Platz brauchen als ein normaler Pkw. Polizei und Stadtverwaltung kündigen daher an, dass notfalls verstärkt abgeschleppt wird.

Notfalls wird abgeschleppt

Das Abschleppen der Fahrzeuge im Bereich der Umzugsstrecke beginnt am Sonntag, 3. September, ab ca. 9 Uhr. Fahrzeuge die dann noch im Bereich der Umzugsstrecke geparkt sind, werden auf den Parkplatz der SchwelmArENa an der Milsper Straße abgeschleppt.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Umzugsstrecke ab Sperrung auch nicht mehr verlassen werden kann. Wer an diesem Tag die Stadt mit dem Auto verlassen muss, muss gegebenenfalls frühzeitig sein Fahrzeug außerhalb des Sperrbereiches abstellen. Auch Taxen können ab Sperrung den Bereich nicht mehr erreichen. Der Zugang für Rettungs- und Polizeifahrzeuge ist während des gesamten Heimatfestumzuges sichergestellt

