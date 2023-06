Ein Straßenbau-Mitarbeiter bei Asphalt-Arbeiten (Archivaufnahme). In Gevelsberg wird eine Deckschicht erneuert. Die Stadt warnt vor dem Betreten.

Verkehr Heißer Asphalt in Gevelsberg – Stadt: Nicht betreten!

Gevelsberg. Bis zu 170 Grad heiß ist der Asphalt, der bei einer Fahrbahnerneuerung in Gevelsberg verwendet wird. Die Stadt rät vom Betreten ab.

Mit Beginn der Sommerferien erfolgt im Auftrag der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg der Einbau der Deckschicht in der Straße Am Waterkamp am Montag, 26. Juni.

Die Anlieger werden an diesem Tag aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der Auskühlungszeit des Asphaltmaterials gebeten, Ihre Kraftfahrzeuge von morgens 7 Uhr bis zur Freigabe der Verkehrsfläche am 27. Juni 2023 außerhalb der Straße zu parken.

Des Weiteren werden Anlieger gebeten, in den Straßenabschnitten ohne Gehweg, die frisch aufgebrachte Asphaltoberfläche (Einbautemperatur ca. 170 °C) bis ca. 4 Stunden nach Einbau aufgrund der hohen Resthitze nicht zu betreten. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können daher nur bei trockener Witterung ausgeführt werden.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gebeten.

