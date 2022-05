Helios Klinik Schwelm: Infoveranstaltung für werdende Eltern

Schwelm. Das Geburtshilfe-Team der Schwelmer Helios Klinik veranstaltet am 1. Juni eine Infoveranstaltung. Anmeldung im Vorfeld erforderlich.

Eine Informationsveranstaltung für werdende Eltern gibt es am Mittwoch, 1. Juni, im Helios Klinikum Schwelm. Der Abend startet um 18 Uhr im Forum im Erdgeschoss des Krankenhauses. Der Kreißsaalbereich und die Station können, sofern es die Situation zulässt, in kleinen Gruppen vor Ort besichtigt werden. Das Team der Geburtshilfe steht für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Anmeldung erforderlich

Wichtig: Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich, aufgrund der eingeschränkten Personenzahl. Anmeldungen laufen ausschließlich über das Kontaktformular der Klinik www.helios-gesundheit.de/kliniken/schwelm/ihraufenthalt/kontakt/kontaktformular/.

Die Besucher müssen in der Anmeldung ihren Namen angeben, ihre Telefonnummer und ob sie alleine oder in Begleitung (Name ebenfalls erforderlich) kommen. Sie erhalten dann eine Rückmeldung. Alle Teilnehmenden müssen einen Testnachweis in Verbindung mit einem Lichtbildausweis vorlegen. Der Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Nachweis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Weitere Voraussetzungen für die Teilnahme sind zudem die Einhaltung der Hygieneregeln (Händewaschen und Händedesinfektion), die Wahrung der Abstandsregel (mindestens 1,5 Meter) sowie das ständige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Veranstaltung.

