Pandemie Helios-Klinikum Schwelm: Besuche nur noch in Ausnahmefällen

Schwelm. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen sind Besuche im Helios-Klinikum Schwelm nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Angesichts der rapide steigenden Corona-Neuinfektionen in der Bevölkerung des Ennepe-Ruhr-Kreise und der Ausweisung als Risikogebiet, sind Besuche im Helios Klinikum Schwelm derzeit nur in definierten Einzelfällen möglich. Dazu gehören Ausnahmeregelungen für Palliativ- und Intensivpatienten, die in Absprache mit den behandelnden Ärzten möglich sind.

Sonderregelungen bei Kindern

Für minderjährige Patienten im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin werden mit den Eltern eingeschränkte Sonderregelungen abgesprochen.

Patienteneigentum wie Kleidung, Hygieneartikeloder Hilfsmittel können in Taschen an der Pforte abgegeben werden.

Diese neue Besucherregelung, die seit Mittwoch gilt, liege nur in der derzeitigen Ausnahmesituation begründet, heißt es von Seiten des Klinikums.

