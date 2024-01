Helios Schwelm: Das ist das erste Baby im neuen Jahr

Schwelm Gleich drei Kinder erblickten am Neujahrstag im Schwelmer Helios-Krankenhaus das Licht der Welt. Der kleine Alptug war der Schnellste.

Mit der Geburt von Alptug um 8.39 Uhr am Neujahrsmorgen beginnt im Helios-Klinikum Schwelm das Jahr 2024 mit viel Lebensfreude. Der stolze Vater Volkan Kol sagt strahlend: „Dieses Erlebnis an der Seite meiner Frau zu erleben, ist unbezahlbar. Ich bin überglücklich.“ Dabei starteten am ersten Tag des Jahres gleich drei Kinder im Schwelmer Krankenhaus, das auch für viele Ennepetaler und Gevelsberger erster Anlaufpunkt für eine Entbindung ist, ins Leben.

Und mit einem Gewicht von 3200 Gramm und einer Länge von 50 cm hält Mama Emine Kol ihr größtes Glück im Arm. Die junge Mutter hatte schon am Silvester-Morgen das unbeschreibliche Gefühl, dass der ersehnte Moment naht. „Der Bauch fühlte sich irgendwie anders an“, erzählt sie lächelnd. Mit dem errechneten Geburtstermin am 3. Januar hatten sich die Kols bestens auf die Ankunft ihres ersten Kindes vorbereitet.

Entscheidung für Schwelm fiel leicht

Die Entscheidung für das Helios-Klinikum Schwelm fiel der Familie aus Wuppertal dabei leicht: „Die Größe der Geburtshilfe und die familiäre Atmosphäre haben uns schon lange überzeugt“, berichtet Vater Volkan Kol. Während ringsherum gefeiert wurde und alle dem Jahreswechsel entgegen fieberten, packten die Kols ihre Sachen und fuhren um 21.30 Uhr in Richtung der Klinik in die Nachbarstadt.

Trotz der bevorstehenden Geburt und der sich ankündigenden Wehen freute sich das junge Elternpaar um Punkt Mitternacht das neue Jahr im Krankenhaus am Martfeld zu begrüßen. „Wir konnten sogar das Feuerwerk genießen und mein Bruder besuchte uns auch noch kurz“, erzählt der glückliche Vater. Diese besondere Silvesternacht wird nun jedes Jahr zum Geburtstag von Alptug gehören, der sich zwar viel Zeit ließ, aber nach ein paar Stunden am Neujahrsmorgen das Licht der Welt erblickte und das Team der Geburtshilfe im Helios Klinikum Schwelm zum Strahlen brachte – zum ersten Mal im da noch ganz jungen Jahr 2024.

Mit insgesamt drei Neujahrsbabys erlebte das Helios-Klinikum Schwelm einen lebhaften Jahreswechsel. Chefarzt Dr. Andreas Leven und sein engagiertes Team gratulieren den Familien der Neujahrsbabys ganz herzlich und wünschen ihnen alles Gute auf ihrem neuen Lebensweg.

Das Team ist ausgesprochen routiniert. Doch drei Babys an einem Tag kommen selbst in Schwelm nicht täglich zur Welt, sondern rein statistisch nur knapp halb so viele, wie der Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2023 zeigt. Sandra Lorenz, Pressesprecherin des Schwelmer Helios-Klinikums hat die Zahlen, aus denen das hervorgeht, zusammengetragen. Danach betreute das geburtshilfliche Team aus Hebammen, Pflegekräften und Ärzten im vergangenen Jahr 634 Babys, wobei Mädchen mit 52,6 Prozent den Löwenanteil ausmachten, gefolgt von Jungen mit 47,4 Prozent.

Dr. med. Andreas Leven, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Helios Klinikums Schwelm, ist stolz auf sein Team und dessen unermüdlichen Einsatz: „Die Entscheidung der werdenden Eltern für eine Geburt in unserem Haus ist nicht nur Anerkennung und Bestätigung unseres Konzeptes, sondern auch ein Vertrauensbeweis in die hervorragende Zusammenarbeit unseres einfühlsamen geburtshilflichen Teams.“

Tendenziell steigen die Geburtenzahlen im Schwelmer Helios-Klinikum während der vergangenen Jahre. Das hat auch damit zu tun, dass im Einzugsgebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie der Städte Hagen und Wuppertal an immer mehr Krankenhäusern die Geburtsstationen geschlossen worden sind.

