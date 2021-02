Helios Schwelm macht schönstes Geschenk zum Geburtstag

Schwelm. Die wohl schönste Liebesgeschichte in diesen kalten Tagen. Nach eineinhalb Monaten im Krankenhaus Schwelm bekommt Manfred Brendel erstmals Besuch.

Manfred Brendel traut seinen Augen kaum, als seine Ehefrau plötzlich im Türrahmen des Patientenzimmers steht. Er ist sichtlich gerührt, sein 82. Geburtstag im Krankenhaus gerettet. „Wir haben schon so vieles durchgestanden. Ich lasse dich nicht im Stich, mein Schatz! Herzlichen Glückwunsch,“ freut sich Lieselotte Brendel beim Wiedersehen auf Distanz. Es ist die wohl schönste Liebeserklärung in diesen frostig, kalten Tagen. Und auch die überraschendste, denn Manfred Brendel hat von diesem besonderen Geburtstagsbesuch keine Ahnung.

45 Tage sind seit seiner stationären Aufnahme vergangen. An Weihnachten musste der Patient auf die urologische Station 2 C/D im Helios-Klinikum Schwelm aufgenommen werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind Besucher im Krankenhaus zum Schutz vor möglichen Infektionsketten nicht erlaubt. Es gibt wenige Ausnahmen.

Individuelle Ausnahmeregelungen

„Wir treffen individuelle Ausnahmeregelungen, beispielsweise im Bereich der Palliativmedizin oder bei Kindern. Zudem wird auch die Geburtshilfe gesondert geregelt. Im Falle von Herrn Brendel haben wir neben den medizinischen Aspekten den langen stationären Aufenthalt berücksichtigt, als wir an seinem Geburtstag die Ausnahmeregelung unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen für eine Stunde ermöglicht haben“, erklärt Dr. med. Ulrich Müschenborn, Ärztlicher Direktor des Helios-Klinikums Schwelm.

Ehepaar Brendel lebt 200 Kilometer weit entfernt im mittelhessischen Braunfels an der Lahn. Nach einer Prostatakrebs-Erkrankung wird Manfred Brendel 2014 ein künstlicher Blasenschließmuskel, Artifizieller Sphinkter, implantiert. Dieser verhindert den permanenten und unwillkürlichen Harnverlust. Für den 82-Jährigen ein neues Lebensgefühl, bis der Sphinkter im Rahmen einer Leistenbruch-Operation 2020 beschädigt wird. Der künstliche Schließmuskel muss ausgetauscht werden. Manfred Brendel entscheidet sich für die Klinik für Urologie und Kinderurologie des Helios-Klinikums Schwelm. Chefarzt Dr. Rudi Abdunnur ist einer von wenigen Ärzten in Deutschland, der künstliche Schließmuskel implantiert und dieses Verfahren beherrscht. „Ich fühle mich bei Herrn Dr. Abdunnur und seinem Team in besten Händen“, betont Manfred Brendel. Der Eingriff und die Aktivierung des Schließmuskels verlaufen gut.

Kurz vor Weihnachten verschlechtert sich der Allgemeinzustand des Rentners. Er leidet unter neuen Problemen im Bereich der Harnröhre, eine Blutvergiftung droht. Lieselotte Brendel ruft am 23. Dezember 2020 den Rettungsdienst. „Ich habe gedacht, mein Mann schafft es nicht. Ich hatte unglaubliche Angst“, erinnert sie sich.

Der Notfallpatient wird umgehend in ein wohnortnahes Krankenhaus gebracht. Vertrauend auf die Expertise von Dr. Abdunnur, lässt Lieselotte Brendel ihren Ehemann nach Schwelm verlegen. Noch an Heiligabend macht sich die 76-jährige Ehefrau auf den Weg in das Helios-Klinikum, um die nötigsten Sachen für ihren Mann an der Information abzugeben. „Das war auch mal eine Erfahrung – alleine an Heiligabend auf der Autobahn.“ Da ahnt sie noch nicht, dass sie den weiten Weg fortan über Wochen fortsetzen würde. „Aufgrund mehrerer Operationen im Bereich der Blase, müssen wir Herrn Brendel über mehrere Wochen behandeln“, erklärte Dr. Rudi Abdunnur.

Für eine Fahrtstrecke nimmt Lieselotte Brendel über zwei Stunden Fahrtzeit auf sich, um ihren Mann an der Information persönliche Dinge zu hinterlegen. Familie und Freunde, aber auch das Team der Urologie, sind gerührt und fasziniert von der Energie der 76-Jährigen. Am 82. Geburtstag des Patienten dann die Überraschung: Manfred Brendels Zustand ist stabil, sein jüngster Sars-CoV-2 Abstrich wieder negativ. Dr. Rudi Abdunnur und Stationsleiterin Sabine Keller ermöglichen einen Besuch seiner Ehefrau nach 45 Tagen für eine Stunde. Als sie am Eingang davon erfährt, laufen die Freudentränen. Im Rahmen des Eingangsscreenings besteht kein Hinweis auf eine Corona Infektion und die FFP II Maske ist auch griffbereit. Bepackt mit Geschenken geht es endlich in die 2. Etage und zuerst zum Stationsstützpunkt. „Jetzt lernen wir Sie auch mal persönlich kennen“, begrüßt Sabine Keller die Angehörige herzlich. „Auch für uns ist es ein besonderer Moment in schwierigen Zeiten. Wir freuen uns sehr, dass heute ein Herzenswunsch in Erfüllung gehen kann“, erzählt die Stationsleiterin. „Und auch wenn es schwerfällt, liebe Frau Brendel, müssen sie Abstand halten. Ich mache zwischendurch Kuschelkontrolle“, zwinkert sie dem Ehepaar lächelnd zu. Und so ist es ein unvergesslicher Geburtstag in herausfordernden Pandemie-Zeiten, der allen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Das müssen auch Patienten beachten

Seit Mittwoch, 21. Oktober 2020 herrscht im Helios-Klinikum in Schwelm an der Dr.-Moeller-Straße ein generelles Besuchsverbot in der Klinik. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind Besucher im Krankenhaus zum Schutz vor möglichen Infektionsketten auch weiterhin nicht erlaubt. Es gibt wenige Ausnahmen.

Alle Patienten, Begleitpersonen und Besucher des Helios-Klinikums in Schwelm müssen einen Covid-19-Fragebogen ausfüllen. Wer den Fragebogen schon zuhause ausfüllen und mitbringen möchte, findet ihn auf der Internetseite der Klinik zum Download. Der Fragebogen muss dabei den aktuellen (Gesundheits-) Status abbilden.