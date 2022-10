Henri Thaler Verein: Neustart für den Herbstbasar

Ennepetal. Der Ennepetaler Henri Thaler Verein veranstaltet erstmals seit 2019 wieder einen Herbstbasar – diesmal im Evangelischen Gemeindezentrum Voerde.

Der Henri Thaler Verein wagt einen neuen Anlauf. Nachdem der große Herbstbasar, der immer Anfang November in Verbindung mit der Edelstein- und Mineralienbörse im Haus Ennepetal stattfand, in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste, soll er in diesem Jahr wieder stattfinden: am Samstag, 12. November, von 10 bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Voerde.

„Es wird nicht der Zulauf sein, wie bei der Mineralienbörse, aber wir wollen den Neustart versuchen“, erklärt die Vereinsvorsitzende Edda Eckhardt. Der Herbstbasar war viele Jahre lang eine der wichtigsten Einnahmequellen des Vereins, der krebskranke Kinder und Jugendliche und deren Familien unterstützt. Der Erlös lag zuletzt im fünfstelligen Bereich.

Große Tombola mit 1000 Preisen

Edda Eckhardt ist dankbar, dass dem Verein nun das Gemeindezentrum an der Johanneskirche zur Verfügung steht. „Es wird wieder eine große Tombola mit etwa 1000 Preisen geben“, so die Vorsitzende. Als Hauptpreis winke ein Tischfußballspiel im Wert von 1100 Euro, zudem viele weitere wertvolle Gewinne. Viele fleißige und kreative Helferinnen haben wieder weihnachtliche Deko und andere Bastelarbeiten produziert. Zudem gibt es selbst gemachte Liköre, Marmeladen und Weihnachtsgebäck.

Wie immer beim Herbstbasar angeboten werden Kaffee und Kuchen, Waffeln und Herzhaftes wie die beliebte Currywurst.

Die Aktiven des Henri Thaler Vereins bitten für die Veranstaltung wieder um Kuchenspenden. Wer etwas beisteuern möchte, kann den Kuchen am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag noch bis 13 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum abgeben.

