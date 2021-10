Hepatitis: Rückgang in EN kein Grund zur Entwarnung

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Hepatitis-Fallzahlen im EN-Kreis sind rückläufig. Für Krankenversicherte ab 35 gibt es eine Neuerung, die jeder unbedingt kennen sollte.

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Menschen, die wegen einer Virenhepatitis im Krankenhaus behandelt werden mussten, laut den Daten des Statistischen Landesamtes, deutlich gesunken. „Mussten 2009 noch 45 Menschen wegen dieser Erkrankung im Ennepe-Ruhr-Kreis in einem Krankenhaus behandelt werden, waren es 2019 nur 14, dies entspricht einem Rückgang von immerhin 68,9 Prozent“, so Michael Lobscheid von der IKK classic.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Kostenlos für Versicherte ab 35 Jahre

„Trotz dieses erfreulichen Rückgangs sollte man diese Erkrankung aber nicht unterschätzen“, so Lobscheid weiter. Denn eine Virushepatitis kann unterschiedlich schwer verlaufen: Manche Betroffene merken von ihrer Erkrankung fast nichts, die meisten leiden allerdings unter grippeähnlichen Symptomen - sie fühlen sich abgeschlagen, sind müde, haben keinen Appetit und ihnen ist übel. Auch Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen sowie Fieber kommen häufig vor. Oft verfärbt sich die Haut gelblich - medizinisch Ikterus genannt. Der Urin ist dunkler, der Stuhl heller als üblich. Einige Formen der Hepatitis können auch chronisch werden und schädigen, wenn sie nicht behandelt werden, die Leber. Dies kann dann zu Langzeitfolgen wie beispielsweise einer Leberzirrhose führen.

Lesen Sie auch: Schwelm: Drittes Todesopfer nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Darum übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen seit dem 1. Oktober 2021 im Rahmen der sogenannten Vorsorgeuntersuchung Check-up 35 für alle Versicherten ab dem 35. Lebensjahr ein Screening auf Hepatitis B und C.

„Die gute Nachricht dabei, selbst wenn bei dem Screening Hepatitis festgestellt wird, nur selten verläuft eine Neuinfektion so dramatisch, dass die Leber versagt. Wer beim Hausarzt die Diagnose Hepatitis B oder Hepatitis C erhält und seinen Facharzttermin erst in einigen Wochen oder Monaten hat, braucht keine Sorge zu haben, dass seine Leber in diesem Zeitraum starken Schaden nimmt. Eine Neudiagnose ist daher in der Regel kein Notfall und muss nicht sofort behandelt werden“, so Michael Lobscheid.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm