Herausfordernder Tag für die Feuerwehr Gevelsberg

Für die Feuerwehr in Gevelsberg war es ein einsatzreicher Tag.

Gevelsberg. Feuerwehr Gevelsberg wurde am Samstag von einem Einsatz zum nächsten gerufen. Es gab auch Stadtalarm. Mehrere Menschen aus Notlagen befreit.

Die Feuerwehr Gevelsberg hatte am Samstag alle Hände voll zu tun. Die Wehr wurde von einem Einsatz zum nächsten gerufen.

Der Tag begann mit einem Einsatz in der Straße Im Bredderkamp, bei dem das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und die Drehleiter der hauptamtlichen Wache Gevelsberg alarmiert wurden. Eine Patientin sollte hinter einer verschlossenen Tür medizinische Hilfe benötigen. Glücklicherweise konnte die Patientin bei Eintreffen der Feuerwehr die Tür selbst öffnen, und der Einsatz konnte ohne weitere Tätigkeiten beendet werden.

Dafür hatten die Einsatzkräfte am Stüting nach dem Unglück beim Schlittenfahren einiges zu tun. Eine Frau musste von einem steilen Hang geborgen werden. Sie hatte sich bei einem Sturz den Rücken verletzt.

Um 17.05 Uhr wurde Stadtalarm ausgelöst, etwa 50 Einsatzkräfte kümmerten sich um einen ausgedehnten Garagenbrand. Die Straße Am Kotten wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Direkt im Anschluss ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzuges 1 zusammen mit der Drehleiter in die Haufer Straße. Dort wurde um 20.36 Uhr eine Person hinter einer verschlossenen Tür gemeldet. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür gewaltfrei, und der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Zeitgleich wurde der Gerätewagen Logistik zu einer aufgefundenen Katze in der Hammerstraße alarmiert. Die Feuerwehr nahm das Tier auf und brachte es zu der Wache am Haufer Bahnhof. Zurück an der Wache konnte das Tier dem Besitzer wieder übergeben werden.

Die Feuerwehr Gevelsberg dankt allen Einsatzkräften für ihren Einsatz und ihre Arbeit bei den vielfältigen Herausforderungen dieses ereignisreichen Samstags.

