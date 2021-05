„Herr der Zahlen” von Ennepetal stirbt mit 77 Jahren

Ennepetal. Hans Günter Wenke (†) war Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Ennepetal. Nun ist er im Alter von 77 Jahren gestorben.

Wenn Günter Wenke in den Sitzungen des Rates der Stadt auf der Verwaltungsbank saß, hatte er stets die Haushalts- und Stellenpläne vor sich auf dem Tisch liegen. Doch wenn Finanzierungsfragen aus den Reihen der Ratsmitglieder kamen, musste er selten einen Blick in die gedruckten Zahlenwerke werfen. Günter Wenke hatte fast alle Beschlüsse und deren Auswirkungen für die Stadtfinanzen im Kopf. Dafür wurde er bewundert „Herr der Zahlen” genannt. Nun kam die traurige Nachricht: Der ehemalige 1. Beigeordnete und Kämmerer der Stadt Ennepetal, ist tot. Er starb nach einer längeren schweren Krankheit im Alter von 77 Jahren.

1998 zum Kämmerer ernannt

Im Jahre 1971 trat er als „Lehrling” in die Verwaltung ein, wurde Beamter, nach 15 Jahren Leiter der Kämmerei und 1995 „der für das Finanzwesen zuständige Beamte”. 1998 wurde er Kämmerer und war somit für das ganze Finanzwesen in der Stadt verantwortlich. Zwei Jahre später wählte ihn der Rat der Stadt zusätzlich zum 1. Beigeordneten und war somit direkter Stellvertreter des Bürgermeisters im Rathaus. Als er im Jahre 2008 in den Ruhestand ging, würdigte ihn der damalige Bürgermeister Michael Eckhardt mit den Worten: „Du hast das Boot Stadt Ennepetal um manche finanzielle Klippen herumgeschifft!“ In seinem letzten Dienstjahr wurden von Wenke über 110 Millionen Euro bewegt. In seinem Arbeitsleben hat Wenke auch eine bittere Erfahrung machen müssen. Ennepetal konnte den Verlockungen von Bankern nicht widerstehen und nahm an Derivat-Geschäften (Swap) teil. Ein Fiasko. Der Erste Beigeordnete und seine Mitarbeiter schafften es schließlich, vor Gericht den größten Schaden zu verhindern. Es war ein Schlagzeilen produzierender Musterprozess.

„Günter Wenke war ein guter Kollege!“ sagen ehemalige Mitarbeiter über ihn. Sie wählten den jungen Beamten in den Personalrat. So war er auch einige Zeit Vorsitzender des Gremiums und Ortsvorsitzender der Kommunalbeamten (Komba) in Ennepetal.

Im Ruhestand verfolgte er das Geschehen im Rathaus und kandidierte - für viele überraschend- bei den Kommunalwahlen für die Freien Wähler, ohne jedoch ein Mandat zu erringen. Der Fußballfreund war ein engagiertes Mitglied des TuS Ennepetal und wenn eben nur möglich, besuchte er die Spiele im Bremenstadion. An der Nordsee fühlte er sich mit seiner Familie wohl.

Die Trauerfeier für Günter Wenke findet am Freitag, 4. Juni, um 10.30 Uhr in der Kapelle auf dem Milsper Friedhof statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm