Hier geht’s für Eltern in Schwelm um viel Geld

Kitas geschlossen. OGS geschlossen. Bekommen Eltern in Schwelm auch in diesem Jahr Geld zurück?

Im vergangenem Jahr sind die Eltern in Schwelm von den OGS- und Kita-Beiträgen befreit worden. Doch was ist in diesem Jahr?

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen auch vor den Büro-Türen des Jugendamts nicht Halt. Konkret geht es auf der Sitzung des Jugendhilfeausschusses, der am 26. April ab 17 Uhr im Rathaus zusammenkommt, beim entsprechenden Tagesordnungspunkt um die Elternbeiträge und das Essensgeld in den OGS-Einrichtungen und in den Kindertagesstätten.

„Für die aktuelle Corona-Phase in diesem Jahr ist bisher lediglich die Elternbeitragsbefreiung für den Januar beschlossen“, sagt Jugendamtsleiter Olaf Menke auf Nachfrage dieser Zeitung. Im vergangenem Jahr seien von März bis zum Sommer praktisch keine Elternbeiträge erhoben worden. „Das war eine Entscheidung der Schwelmer Politik. Die gibt es zurzeit so nicht. Und natürlich kommen Nachfragen von Elternseite. Die sagen: Mein Kind geht ja gar nicht oder so reduziert in die Betreuung, dass es dort gar nicht zu Mittag ist. Warum muss ich denn weiterhin Essensgeld bezahlen?“, umschreibt Olaf Menke die Problematik.

Es geht um bis zu 300.000 Euro

Für die Stadt Schwelm geht es nicht um Peanuts, sondern durchaus um eine beachtliche Summe. der Jugendamtsleiter spricht von rund 200.000 bis 300.000 Euro, die im vergangenem Jahr die Eltern nicht hätten zahlen müssen. Zwar werde beim nicht herausgegebenen Essen auch Geld eingespart, aber die Kosten wie beispielsweise beim Personal liefen ja weiter. „Wenn die Politik in Schwelm entscheidet, das wir auf dieses Geld verzichten, wird das Geld uns in diesem Haushalt fehlen“, sagt Olaf Menke. Deshalb wünscht sich der Stadt-Mitarbeiter auch eine, seiner Meinung nach längst überfällige, Entscheidung auf Landesebene.

Ob die Sitzung des Jugendhilfeausschusses wie geplant stattfindet, ist von der Entwicklung der Inzidenz der Corona-Pandemie abhängig. Die Verwaltung wird sich anfang der kommenden Woche mit dem Ausschussvorsitzenden Marcel Gießwein besprechen, ob die Zusammenkunft kurzfristig angesagt werden muss. Im vergangenem Jahr fanden wegen Corona auch nur zwei der ursprünglich geplanten vier Ausschusssitzungen statt.