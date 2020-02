Hier wird in Gevelsberg gebaut – das ist der aktuelle Stand

Ivo Knezovic, Technischer Leiter der Technischen Betriebe, hat in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses einen Überblick über größere Baumaßnahmen in der Stadt Gevelsberg gegeben.

Gewässer, Kanäle, Straßen

Kalthofs Park: Die Erweiterung des Gewerbegebiets Kalthofs Park in Silschede befindet sich aktuell im Stadium der Genehmigungsplanung. Die Offenlage des Bebauungsplanes soll nach der Klärung der Entwässerungssituation mit der Aufsichtsbehörde erfolgen. Das soll in der zweiten Jahreshälfte geschehen.

Vorplatz Waldstadion: Der Parkplatz des Waldstadions in Silschede und die angrenzende Straße Am Waldesrand werden wie berichtet bis zur Straße Kaltenhof erneuert. Die Entwässerungsarbeiten haben bereits begonnen. Baubeginn war Mitte Januar. Ivo Knezovic rechnet mit einer Dauer der Maßnahme von circa sechs Monaten, je nach Witterung.



Straßenbeleuchtung: Die Straße An der Drehbank und die Mühlenstraße sollen eine neue Straßenbeleuchtung bekommen. Parallel werden Tiefbauarbeiten stattfinden. Der heimische Energieversorger AVU führt dann ebenfalls Arbeiten in diesem Bereich durch. Die Ausschreibung der Maßnahmen soll noch stattfinden. Die Ausführung ist für dieses Jahr vorgesehen.

Breitenfelder Straße: Die Fahrbahn der Breitenfelder Straße wird zwischen der Hammerstraße und dem Verbindungsweg zur Rosendahler Straße erneuert. Der Baubeginn ist ab April vorgesehen. Die Arbeiten sollen circa drei Monate dauern.

Am Werde/Rocholzallee: Die Geh- und Radwege Am Werde und Rocholzallee werden erneuert. Baubeginn ist je nach Witterung im April. Die Dauer der Arbeiten soll circa zwei Monate betragen.

Hochbau

Chemieraum Realschule: Die Realschule an der Wittener Straße kann sich über die Erneuerung ihres Chemieraums inklusive des Vorbereitungsraumes freuen. Die neuen Möbel sind laut Ivo Knezovic schon bestellt. Lieferung und Einbau sind für den April vorgesehen. Vorher wird der Raum noch umgebaut. Die Arbeiten laufen bereits.



Entwurf für das umgebaute Schwimm in am Ochsenkamp in Gevelsberg. Foto: Stadt Gevelsberg

Neue Toilettenanlagen: Die Toilettenanlagen an der Realschule, der Hauptschule und am Gymnasium werden aktuell erneuert. Der Bau der Außentoilette am Gymnasium hat Anfang Februar begonnen. Alle Anlagen sollen im Sommer fertig sein. Die Mittel für Hauptschule und Gymnasium stammen aus dem Förderprogramm „Gute Schule“ des Landes NRW.

IT-Infrastruktur im Rathaus: Das Rathaus bekommt in diesem Jahr eine neue Telekommunikations- und eine neue IT-Anlage. Baubeginn für die neue TK-Anlage ist im März. Direkt im Anschluss erfolgt die Erneuerung der IT-Infrastruktur. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Neue Feuerwache: Aktuell werden die restlichen Ausschreibungsunterlagen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache hinter dem ehemaligen Haufer Bahnhof erstellt. Die Rohbauarbeiten für die Feuerwache sind abgeschlossen. Die für die Rettungswache sollen bis Mitte März laufen. Start der Ausbaugewerke war im Januar. Die Tiefbauarbeiten für die Außenanlagen und die Zufahrtsstraßen sollen im April starten. Der Innenausbau soll laut Ivo Knezovic bis Mitte des Jahres vorangetrieben werden.

Schwimm in: Derzeit werden die Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen für den Umbau und die Erneuerung des Freibadgeländes am Ochsenkamp erstellt. Die Abbrucharbeiten sollen Anfang März starten, die Rohbauarbeiten ab April. „Das Ziel ist es, in diesem Jahr so weit wie möglich zu bauen“, sagt Knezovic.