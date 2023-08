Blitzer Hier wird in Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal geblitzt

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Geschwindigkeitsmessung: Hier wird in dieser Woche wieder in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal geblitzt.

Die Kreisverwaltung kündigt für die Zeit von Montag, 7., bis Freitag, 11. August, in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag, 7. August: Gevelsberg: Eichholzstraße, Heidestraße, Wittener Straße, Asbecker Straße, Geerstraße.

Dienstag, 8. August: Hattingen: Holthauser Straße, L 651, Nordstraße, Bredenscheider Straße, Essener Straße; Herdecke: Dortmunder Landstraße, In der Schlage, Wittbräucker Straße, Vaerstenberg, Ender Talstraße.

Mittwoch, 9. August: Sprockhövel: Schmiedestraße, Wittener Straße, Stefansbecke, Barmer Straße; Ennepetal: Schlagbaum, Loher Straße, Milsper Straße, Hagener Straße, Rüggeberger Straße.

Donnerstag, 10. August: Breckerfeld: L 528, Frankfurter Straße, Langscheider Straße, Deller Straße, Dahlerbrücker Straße; Wetter: Wittener Straße, Grundschötteler Straße, Schwelmer Straße, An der Kohlenbahn, Schmiedestraße.

Freitag, 11. August: Schwelm: Beyenburger Straße, Brunnenstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Berliner Straße, Hagener Straße.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Messungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig. Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm