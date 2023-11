Hier wird in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal geblitzt

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Achtung Kontrolle: In der Zeit vom 6. bis 10. November wird auf diesen Straßen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal geblitzt.

Für die Zeit vom 6. bis 10. November kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag, 6. November: Hattingen: Holthauser Straße, Hüttenstraße, Essener Straße, L 651, Bochumer Straße; Gevelsberg: Eichholzstraße, Wittener Straße, Asbecker Straße, Geerstraße, Milsper Straße.

Dienstag, 7. November: Schwelm: B 7, Am Ochsenkamp, Barmer Straße, Moltkestraße, Wittener Straße; Herdecke: Ender Talstraße, Wittbräucker Straße, In der Schlage, B 226, Vaerstenberg.

Mittwoch, 8. November: Wetter: Schmiedestraße, Grundschötteler Straße, Von-der-Recke-Straße, An der Kohlenbahn, Wittener Straße; Breckerfeld: L 528, Frankfurter Straße, Dahlerbrücker Straße, Deller Straße, Langscheider Straße.

Donnerstag, 9. November: Herdecke: B 226, Wittbräucker Straße, Ender Talstraße, Wittener Landstraße, In der Schlag; Schwelm: Talstraße, Metzer Straße, Gevelsberger Straße, Hagener Straße, Beyenburger Straße.

Freitag, 10. November: Sprockhövel: Stefansbecke, Bochumer Straße, Wittener Straße, Wuppertaler Straße, Barmer Straße.

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch.

