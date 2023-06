Highland Games, Fest der Kulturen und zwei TV-Stars

Schwelm/Ennepetal. In Schwelm und Ennepetal wird in Sachen Freizeit am Wochenende einiges geboten. Nur in Gevelsberg herrscht Ruhe vor dem Sturm, sprich: der Kirmes.

Schweinewerfen, Tauziehen und Sackschlagen? Internationale Folklore und exotische kulinarische Spezialitäten? Oder lieber eine szenische Lesung mit Mariele Millowitsch und Walter Sittler? Das Wochenende im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis hat viel zu bieten.

Schwelm

Das Fest der Kulturen: Am Samstag, 17. Juni, von 12 bis 22 Uhr findet das Fest der Kulturen auf dem Märkischen Platz in Schwelm statt. Regie führt der Integrationsrat der Stadt Schwelm mit Unterstützung von Heike Philipp vom Atelier Sieben und in Kooperation mit der Stadt Schwelm. Das Fest der Kulturen wird um 13 Uhr von Bürgermeister Stephan Langhard und der Vorsitzenden des Integrationsrates, Kayi Schlücker, eröffnet. Das bunte Programm spiegelt den menschlichen Reichtum der 101 verschiedenen Nationalitäten, die die Stadt Schwelm bereichern, wider.

Kayi Schlücker: „Auf der Bühne werden internationale Tänzer und Musiker mit Folklore, Pop-Rock und Reggae Tradition und Moderne verbinden“. Verwöhnt werden die Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen Highlights aus aller Welt, so zum Beispiel mit Spezialitäten aus Frankreich, der Ukraine, der Türkei, Togo, Äthiopien, Eritrea und Deutschland. Zum Getränkeangebot gehören auch alkoholfreie Cocktails. Ab 20 Uhr und zur Krönung des Festes sorgt die Reggae-Band von Adama Sunshine für gute Stimmung. Jeder Gast wird sich wohlfühlen und Unterhaltung für seinen persönlichen Geschmack finden. Für junge Gäste wird mit Spiel und Spaß gesorgt.

Feierabendmarkt: Am Freitag, 16. Juni ab 17 Uhr gibt es auf dem Bürgerplatz wieder verschiedene Stände, die Getränke und Speisen anbieten. Unter anderem bietet die Grüne Meile den „Riesen-Apérol-Cocktail“ zum Mitnehmen an. Und auch viele weitere Lokale beteiligen sich am Feierabendmarkt.

Sommerfest der Nachbarschaft „Zur alten Post“: Am Freitag, 16. Juni, sowie am Samstag, 17. Juni, lädt die Nachbarschaft „Zur alten Post“ am Fronhof in Schwelm zum Sommerfest ein. Neben frischem Backfisch stehen auch Kaltgetränke und vieles mehr auf dem Programm. Zudem ist für Musik gesorgt. Am Freitag startet das Sommerfest ab 16 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr.

Ennepetal

Highland Games: In der idyllischen Umgebung des Hülsenbecker Tals, das mit den umgebenden grünen Hügeln durchaus an die schottischen Highlands erinnert, messen sich am Sonntag wieder Männer und Frauen in recht eigenartigen Disziplinen. Nach vier Jahren coronabedingter Pause veranstaltet die IG Altenvoerde am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni, die 8. Highland Games Ennepetal. Die teilnehmenden Teams treten – natürlich im Kilt – zum Baumstammwerfen, Sackschlagen, Tauziehen, Schweinewerfen, Fassrollen, Skifahren, Après Ski und Sackhüpfen an. Bei dem archaischen Spektakel geht es um Pokale, vor allem aber um den Spaß.

Der Samstag ist Wettkampftag, dieser wird begleitet von klassisch schottischen Dudelsack-Klängen der Pipe-Band „Sound of Scotland“. Eröffnet wird die Veranstaltung um 10 Uhr, die Wettkämpfe finden von 11 bis etwa 18 Uhr statt. Rund um die Highland Games wird ein kleiner Markt aufgebaut, der mit einem gemischten Angebot vom Schottenrock bis hin zum Met aufwartet. Rund um die Veranstaltung ist für Essen und Getränke gesorgt. Am Samstagabend ab 19.30 Uhr gibt es Live-Musik in der Musikmuschel von den „Rocking Bow Ties“. Wer schon vorab ein bisschen „Highland Games“-Atmosphäre schnuppern möchte, kann das am Freitag tun. Ab 17 Uhr steht das freie Training der teilnehmenden Teams auf dem Programm.

„Alte Liebe“ – Szenische Lesung mit Mariele Millowitsch und Walter Sittler: Einen echten Höhepunkt in ihrem Programm bietet die Kulturgemeinde Ennepetal mit der letzten Veranstaltung der Saison 2022/2023 an. Mariele Millowitsch und Walter Sittler, aus zahlreichen TV-Rollen bekannte Schauspieler, werden am Freitag, 16. Juni, zu Gast in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums Ennepetal sein. Die beiden, die sich einst in der erfolgreichen RTL-Comedy-Serie „Nikola“ neckten, nervten und liebten, bieten eine szenischen Lesung aus dem Roman „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkasse (Eintritt 15 Euro, Schüler 5 Euro, Mitglieder 5 Euro). Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr, zuvor findet ab 18.30 Uhr ein stimmungsvolles „Get-together“ mit Getränkeausschank in lockerer Atmosphäre im Foyer vor der RGE-Aula statt.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion EN-Süd erscheinen regelmäßig und blicken auf das Wochenende. Diese bieten eine Auswahl von Veranstaltungen und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie veranstalten ein tolles Event in Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal oder der direkten Umgebung, das nicht fehlen sollte? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an schwelm@westfalenpost.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

