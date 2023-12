Hilfsaktion zu Weihnachten: „Kluti“ setzt Großes in Gang

Ennepetal Der Ennepetaler Thorsten „Kluti“ Machelett sammelte in der Adventszeit wieder Spenden, um Bedürftigen eine Freude machen zu können.

„Wenn jeder ein bisschen dazu tut, kommt am Ende etwas Großes dabei heraus“: Nach diesem Motto verfährt der Ennepetaler Thorsten Machelett, den meisten besser bekannt als „Kluti“ seit Jahren. Mehrfach sammelte der Ausdauersportler und leidenschaftliche Schalke-Fan mit Spendenläufen rund um die Arena auf Schalke Geld für gute Zwecke, er stellte Hilfstransporte in die Ukraine auf die Beine und sammelte hunderte Sportshirts für Jugendliche in Afrika. In der Adventszeit sammelte er in den vergangenen Jahren ebenfalls Spenden, um über verschiedene Hilfseinrichtungen Bedürftigen zu Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten. In diesem Jahr fand die Aktion zum fünften Mal statt, stattliche 3878 Euro kamen dabei zusammen.

Mit dem Geld kaufte er für den guten Zweck ein. „Die Ennepetaler Tafel hat Nahrung, Hygieneartikel und Süßigkeiten für Kinder bekommen“, berichtet Thorsten Machelett. Bei der Wunschbaumaktion des Kinderschutzbundes Ennepetal in Breckerfeld habe er vier Wunschzettel übernommen und die gewünschten Geschenke besorgt. Der in Ennepetal ansässige Verein „Unsichtbar“, der sich um Obdachlose kümmert, erhielt je zehn Schlafsäcke und Isomatten. 40 Tüten mit Hygiene- und Kosmetikartikeln packte er für das Frauenhaus in Gelsenkirchen. Und der Gelsenkirchener Verein „Warm durch die Nacht“, der sich ebenfalls für Obdachlose einsetzt, wurde von „Kluti“ mit 40 Paketen Kaffee, 13 Rucksäcken, 60 Unterhosen sowie Joghurts und Schokoriegeln bedacht. Darüber hinaus kaufte er für die „Lichtschmiede“ aus Gevelsberg, die sich um bedürftige und einsame Menschen kümmert, eine bei Amazon eingestellt Einkaufsliste einmal rauf und runter. Alle Einrichtungen erhielten zudem Schoko-Nikolaus-Mischtüten, insgesamt 450 Stück davon hatte „Kluti“ besorgt.

Er habe inzwischen ein großes Netzwerk aufgebaut, erklärt Thorsten Machelett. Er rief über Facebook und Instagram zum Spenden auf, „außerdem bin ich mein Telefonbuch durchgegangen und habe WhatsApp-Nachrichten verschickt.“ Der Erfolg in Form der großen Spendensumme spricht für sich. Ihm sei es wichtig, an Menschen, denen es nicht so gut geht, in dieser Zeit zu denken und ihnen eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, betont er und bedankt sich bei allen, die seine Aktion in diesem Jahr unterstützt und so dazu beigetragen haben, dass etwas Großes daraus wurde.

