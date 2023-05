Himmelfahrt in Ennepetal: Hunderte im Hülsenbecker Tal

Ennepetal. Eine schöne Feier bei herrlichem Wetter: Am Himmelfahrtstag pilgerten Hunderte ins Hülsenbecker Tal.

„Erfreue dich, Himmel“ sangen die Gottesdienstbesucher am Himmelfahrtstag im Hülsenbecker Tal in Ennepetal. Mehrere hundert Gläubige waren hoch zur Musikmuschel „gewandert“ und hatten vor der Konzertmuschel, unter der Pergola und auf der Picknick-Wiese Platz genommen.

Der Zuversicht Raum geben

Der ökumenische Gottesdienst, ausgerichtet vom Evangelischen Kirchenkreis Schwelm, von der Propstei St. Marien sowie vom CVJM Kreisverband Schwelm, dessen Vorsitzender Björn Wiesemann anwesend war, stand unter dem Motto „Mensch, freu Dich!“ Geleitet wurde der Gottesdienst von Superintendent Andreas Schulte und der Pastoralreferentin Claudia Buskotte von der katholischen Gemeinde St. Marien. Die Predigt hielt Andreas Schulte.

Bevor dieser „loslegte“ und Traubenzucker zur Stärkung an alle Besucher verteilt wurde, fragte Schulte: „Seid ihr alle da?“ „Ja!“ kam lautstark die Antwort, wie man es vom Kasperletheater her in Erinnerung hat. Aber Andreas Schulte lässt bekanntlich – zur Freude aller – immer Humorvolles einfließen.

„Zum Thema: Freut ihr Euch denn auch? So ein bisschen zumindest? Ihr habt ja schon alle den Traubenzucker geschenkt bekommen, was euch hoffentlich freut oder wenigstens ein kleines Lächeln in eure Gesichter gezaubert hat“, so Schulte.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Im Vorbereitungsteam habe man sich für dieses Motto entschieden. „Aber: Geht das nicht an unserer derzeitigen Gefühlslage vorbei, wenn man an die vielen Krisen denkt, die es zu bewältigen gibt?“, fragte der Pfarrer. „Doch ich glaube, dass wir mit unserem Motto der Zuversicht Raum geben. Und Zuversicht ist etwas, das wir alle mehr denn je in diesen herausfordernden Zeiten gebrauchen können.“

Superintendent Andreas Schulte und Pastoralreferentin Claudia Buskotte bei ihrer Predigt in der Musikmuschel. Foto: Angelika TrapP

Das Motto von der Freude sei dem Team nicht einfach zugeflogen. „Es hat sich aus dem Gespräch über das, was uns heute aus unserer Bibel mit auf den Weg gegeben wird, entwickelt.“ Er freue sich jedes Mal auf diesen Gottesdienst im schönen Hülsenbecker Tal. „Es ist für mich ein besonderer Ort. Es ist schön, dass man erst mal ein paar Schritte gehen muss, immer leicht bergauf, bis man hier an der Musikmuschel angekommen ist. Das hat fast etwas von einem kleinen Pilgerweg. Wir halten heute an dieser Stelle unter freiem Himmel inne, um Gottesdienst zu feiern. Wir sind draußen in der Natur. Dieser Platz hier atmet erst einmal eine Weite nach allen Seiten und vor allen Dingen eine Weite nach oben zum Himmel.“

Segen unter freiem Himmel

Jesus habe die Seinen auch nach draußen geführt. Er habe seine Hände gehoben und sie gesegnet. Unter dem freien Himmel. „Es wäre schön, wenn in der Zeitung steht: Und die Menschen kehrten aus dem Hülsenbecker Tal mit einem Lächeln im Gesicht zurück. Sie kehren anders als die Jünger damals zwar nicht nach Jerusalem zurück, aber nach Voerde, Altenvoerde, Milspe und Rüggeberg, nach Schwelm, nach Gevelsberg und Haßlinghausen. Mit einem Stück Traubenzucker als Stärkung im Gepäck. Und die Erinnerung an den, von dem an diesem Tag die Rede war. . .

Mitgestaltet hatten die feierliche Stunde Christof Radoch, Thomas vom Brocke, Dirk Wallwaey, Martina Klinge und Daniel Jung. Prallel fand ein Kindergottesdienst am nahen Bach statt. Applaus erhielt der Posaunenchor des CVJM-Kreisverbandes unter Leitung von Anna Zur Nieden für die musikalische Begleitung. Fest etabliert ist der Waffelstand des CVJM Altenvoerde. Mit dem Erlös wird die seit vielen Jahren bestehende Partnerschaft zwischen dem CVJM Altenvoerde und dem YMCA in Sierra Leone/Westafrika unterstützt. Die Kollekte ist für die Vereinte Evangelische Mission, die Projekte fördert, die Klima und Umwelt schonen sowie für das Programm „Youth Power Space“ des YMCA Sierra Leone für die Schulung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestimmt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm